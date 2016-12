Juve, si tratta con Khedira per il centrocampo

Il nome nuovo per la Juventus è Sami Khedira. Il centrocampista tedesco è in scadenza con il Real Madrid, che non gli rinnoverà il contratto, e non ha ancora firmato con nessuna squadra, anche se lo Schalke 04 e soprattutto il Wolfsburg sono pronte all'assalto. Così si sono inseriti i bianconeri: diversi i contatti con l'entourage. Contratto triennale da 4,5 milioni di euro a stagione. Ma il Wolfsburg è un concorrente temibilissimo.