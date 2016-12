Juve, si studia il doppio colpo Witsel-Matuidi

In casa Juventus si sta delineando il dopo Pogba. In virtù anche del ko di Marchisio (tornerà a dicembre), Beppe Marotta sta studiando il doppio colpo per il centrocampo: Witsel e Matuidi. Per il belga l'offerta allo Zenit è stata alzata a 18 milioni di euro più 4 di bonus. Invece, per il francese la trattativa è molto difficile: il Psg, al momento, pretende 40 milioni per cederlo. L'alternativa resta Luiz Gustavo del Wolfsburg.