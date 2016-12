Juve, si cerca il sostituto di Caceres: spunta Darmian

L'addio, doloroso, a Martin Caceres è ormai una realtà visto il congedo ufficiale da parte di Marotta e anche per questo la Juve sta pensando a trovare un degno sostituto per la fascia destra. La prima scelta, come avevamo anticipato in esclusiva assoluta già a gennaio, è e resta De Sciglio, ma a Torino si stanno vagliando anche altre soluzioni. Tra queste è rispuntato il nome di Matteo Darmian , già seguito da Conte ai termpi del Torino.

L'esterno ha fatto bene alla sua prima stagione al Manchester United, anche se qualche inforutnio di troppo e la mancata qualificazione alla prossima Champions League, insieme ai dubbi legati all'allenatore dei Red Devils (van Gaal? Mourinho?), potrebbero aprire le porte a una cessione dell'ex granata. Per questo Marotta e Paratici avrebbero rizzato le antenne, per capire se ci sia in qualche modo la possibilità di arrivare al giovane azzurro, capace, come De Sciglio e Caceres, di desteggiarsi bene un po' in tutti i ruoli della linea difensiva. Darmian , 26 anni, è nel pieno della sua maturtà agonistica e in questa stagione ha maturato anche una bella esperienza internazionale, diventando ancora più completo. Il suo cartellino è valutato 15 milioni di euro, ma la cifra potrebbe essere compensata da qualche cessione gradita allo United, come quella ad esempio dei vari Sturaro, Asamoah o Pereyra, che hanno mercato proprio in Premier League.