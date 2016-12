Juve, sfida al Napoli per André Gomes

Raggiunto il secondo posto dopo un'incredibile rimonta frutto di nove vittorie consecutive, la Juve sfida Napoli e Inter per lo scudetto. Ma con gli azzurri il duello si apre anche sul fronte mercato. Dalla Spagna arriva infatti l'indiscrezione riguardo a un primo tentativo fatto dai dirigenti bianconeri per André Gomes, centrocampista del Valencia, nel mirino anche di De Laurentiis. La risposta è stata negativa, ma i bianconeri non mollano la presa.

Gundogan del Borussia Dortmund, primo obiettivo per il centrocampo, è una pista impercorribile per le resistenze del club tedesco. E così la Juve sta seguendo con maggior insistenza altri nomi, su tutti quello di Lassana Diarra: il costo del suo cartellino è di 7 milioni di euro, ma l'operazione non è semplice perché il Marsiglia non vuole privarsi dell'esperto regista, su cui c'è anche l'Inter. Nelle ultime ore sono salite le quotazioni di André Gomes, inseguito dal Napoli, che a sua volta si sarebbe visto rispedire al mittente l'offerta di 18 milioni di euro. Marotta e i dirigenti bianconeri restano in ogni caso alla finestra, in attesa di aperture. Nella lista di mercato per rafforzare la mediana anche Moutinho e Banega.