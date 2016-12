Juve, senti Raiola: "Il Real vuole Pogba e lui ammira Zidane..."

Un colpo al cerchio e uno alla botte. Come sempre Raiola tiene tutti sulla graticola. Ma ci tiene a chiarire un concetto sul futuro di Pogba: "Abbiamo un progetto tecnico in testa. Siamo molto tranquilli. La cosa più importante è il progetto della squadra, più dei soldi". "Ogni estate parlo con il Real, United, Chelsea, Bayern, City, il Real ha avuto rapporti con me chiari e professionali negli ultimi due anni", ha proseguito l'agente del francese. "Pogba vale quello che si può pagare e si deve pagare - ha proseguito -. Non è un problema di soldi, ci sono cose più importanti. Puoi pagare molto ma poi se il progetto non vale nulla...".



E la Juve? "Non vuole venderlo, è un signor club, lo è stato sempre, quando abbiamo firmato abbiamo discusso del fatto che se un giorno ci sarà un progetto serio, la Juve parlerà con quel club, in modo ragionevole", ha precisato Raiola. "Poteva essere l'acquisto più caro di sempre se l'anno scorso la Juventus avesse accettato l'offerta passata - ha continuato -. Non è l'obiettivo di Pogba essere l'acquisto più caro e nemmeno il mio. Lui cerca un progetto, il futuro lo decide comunque Paul". "Quando è arrivato alla Juve non era facile perchè in Italia i giovani giocano poco e gli allenatori non sanno li sanno allenare - ha raccontato il procuratore -. Quando è arrivato aveva 18 anni, ora ne ha 23". "Gli darò la mia opinione. Io chiedo solo che sia felice, la felicità è la cosa più importante nella carriera di un giocatore, è facile vendere una persona una volta, ma è difficile venderla due volte. A me preoccupa solo il progetto", ha precisato.



Infine, per chi non avesse ancora capito il concetto, ancora parole dolci per il Real: "Pogba sogna il Pallone d'Oro, è chiaro. Il Real Madrid sarebbe chiaramente un ambiente giusto per vincerlo, non si può negare la storia del club. Per Paul, Zidane ed il Real Madrid da sempre rappresentano per lui qualcosa di speciale. Li ammira, ci sono stati altri club come lo United, come il Psg dove ha una casa, come il Barcellona ma il Real...".