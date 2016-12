Juve, senti Morata: "Mie ultime gare in Italia? Spero di no"

Dal ritiro della Spagna, Alvaro Morata manda un messaggio di speranza a tifosi e dirigenti della Juve . Il futuro dell'attaccante è diviso tra Torino e Madrid e la parola fine sulla querelle dovrebbe arrivare prima del via degli Europei. "Dani Alves è uno dei migliori calciatori del mondo, mi piacerebbe giocare con lui alla Juve. Quelle con la Juve le mie ultime gare in Italia? Non lo so, spero di no. Non ho fretta di conoscere il mio futuro".

A tenere banco nella conferenza stampa di Morata è il suo futuro. Una querelle che ha stancato l'attaccante spagnolo. "Penso sarebbe importante sapere prima del via degli Europei dove giocherò, ma sono tranquillo perché ho un contratto con uno dei migliori club del mondo, la gente mi vuole bene quindi non c'è fretta - ha spiegato Morata -. Questa storia della recompra mi ha stancato, non posso pensare a cosa farà il Real, se e quando lo farà. Non mi manderebbero in un club contro la mia volontà, ora aspetto che ci sia un accordo con la Juventus".



Alla domanda se Zidane e il Real Madrid lo hanno contattato. "No, Zidane l'ho sentito quando ancora non era l'allenatore della prima squadra. Il Real? Di queste cose se ne occupa Juanma (Lopez, l'agente, ndr). Io penso solo a giocare e a rimanere concentrato. Se pensassi tutto il giorno alla recompra , mi chiuderei in me stesso. Devo essere libero, giocare e correre ... ".