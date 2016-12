Juve, senti Morata: "Il mio desiderio è giocare e trionfare nel Real Madrid"

Non si è nascosto il centravanti spagnolo. Massimiliano Allegri si augura di rivederlo a Vinovo, ma sa che è praticamente difficile: "Quella alla Juventus è stata un’esperienza redditizia, ho segnato gol e sono cresciuto come calciatore e come persona. Credo che ora sono un giocatore diverso da quello che lasciò il Real Madrid. Ma soprattutto ho dimostrato che posso giocare in una squadra grande. Spero che si risolva tutto prima del 13 perché è scomodo essere qui in Nazionale e dover aiutare il tuo paese con il telefono in mano. Vediamo cosa succede e dove giocherò alla fine".



Ma se il Real eserciterà il diritto di recompra, cosa che al momento appare ormai scontata, potrebbe girarlo all'Arsenal: "La Premier? Ho alcune offerte in Inghilterra, alcune mi tentano e non solo per il contratto. Credo che per le mie caratteristiche la Premier sarebbe un grande traguardo. Con questo non sto dicendo di voler lasciare la Juventus, che è una squadra di cui posso solo parlar bene. Dico che andare in Premier non sarebbe un passo indietro, al contrario. Con quello che ho imparato in Italia, avere l'occasione di imparare qualcos'altro in Inghilterra credo che mi renderebbe un giocatore più completo. Ho 23 anni e quello che desidero è progredire, giocare, imparare dai migliori e continuare a fare una buona carriera".



Tra un argomento di mercato e l'altro, per Morata c'è stato tempo anche di parlare degli Europei: "Fare un buon torneo in Francia può cambiare tutto lo scenario. Puoi non aver fatto la miglior stagione della tua vita, ma se segni in finale dell'Europeo tutto il mondo ti guarda e tutti rivalutano la situazione. Però non penso a questo, penso ad aiutare la Spagna. Sono un attaccante centrale e tra le mie responsabilità c'è il gol. Lo cerco perché vinca la mia squadra, perché vinca la Nazionale. Tutto il resto non dipende da me. La mia miglior occasione? Può darsi di sì. Forse l'Europeo, ma non si tratta di un obiettivo personale bensì un obiettivo di squadra. Io sono solo uno, sempre che Del Bosque mi inserisca tra i 23".