Juve, senti Khedira: "Non ho ancora firmato con nessuno"

L'obiettivo di mercato della Juventus, Sami Khedira, fa chiarezza sul suo futuro. Il centrocampista ha scelto Marca per salutare il Real Madrid: "Mi avevano offerto quattro anni a ottobre ma a dicembre ho deciso di non accettare. Mi sono sempre sentito ai margini e l'allenatore mi ha fatto capire che non ero parte del progetto". Ora c'è da decidere il futuro: "Non ho firmato per nessuno, né l'anno scorso nè ora".