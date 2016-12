Juve, se parte Zaza può arrivare El Shaarawy

Da idea nasce idea. Basta così sistemare tutti tasselli per delineare i contorni di una storia di mercato che sotto traccia sta prendendo sempre più corpo. Una storia che riguarda due giovani attaccanti, Stephan El Shaarawy e Simone Zaza, e tre società, Monaco, Juve e Milan. Con altri club, sullo sfondo, in attesa interessata. Ricapitoliamo, dunque. Passo dopo passo. Tutto parte con la Juve che in cerca di un centrocampista si butta su Moutinho, centrocampista portoghese di proprietà del Monaco, e trova nel Principato un interesse dichiarato per Zaza. Se ne può discutere, è la reazione bianconera.



Zaza ha bisogno di giocare con maggiore continuità perchè non vuole perdere l'Europeo, Allegri cerca un centrocampista per rinforzare la sua linea mediana: per cui le basi ci sono, le valutazioni dei due non sono tanto dissimili e la formula del doppio prestito non è sgradita ad ambo le parti. Ma con Zaza in Costa Azzurra ecco che gli spazi per El Shaarawy - e qui inizia la seconda parte della storia - si ridurrebbero ulteriormente. Il Faraone, che al Monaco non ha sinora trovato l'ambiente giusto per rifiorire, sta da tempo meditando di cambiare aria, tanto da suscitare l'attenzione di club come Lazio, Genoa e Fiorentina: è di proprietà del Milan - ricordiamolo - e il riscatto obbligatorio scatta tra un sola presenza (è a quota 24 e ne servono 25).



Il suo ritorno in rossonero non è però nei piani di Mihajlovic, così come non è volontà dei monegaschi di riscattarlo alle cifre pattuite in estate (15 milioni): e allora, ecco l'idea di Allegri - svelata in primis da La Stampa e confermataci da fonti vicine ai protagonisti della storia - di inserirsi nella querelle e riportare alla sua corte l'esterno già allenato ai tempi del Milan. Un'idea gradita in primo luogo da El Shaarawy e su cui, dopo l'incontro che l'entourage del giocatore avrà nei prossimi giorni con il Monaco, si inizierà allora a lavorare con grande decisione.