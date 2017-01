Dalla Germania arriva una doccia fredda per quanto riguarda Kolasinac, il terzino dello Schalke 04, che la Juve hanno messo nel mirino per sostituire il partente Evra già in questa sessione di mercato: "Non ci sono possibilità per un trasferimento adesso - ha detto il ds del club tedesco Christian Heidel a 'Kicker' - Non escludo che ci sia una trattativa tra lui e la Juve ma non c'è nessuna novità su un trasferimento adesso", ha ribadito.