Juve scatenata: nel mirino c'è Kovacic

Juve scatenata sul mercato. Come riporta Niccolò Ceccarini di Premium Sport, i bianconeri si sarebbero infatti inseriti prepotentemente per Mateo Kovacic , nel mirino anche del Milan. Sabato paratici sarà a Milano per assistere alla finale di Champions e con l'occasione potrebbe incontrare i dirigenti dei Blancos per parlare non solo della questione Morata , ma anche del centrocampista croato ex Inter, di Isco e Neto .

La Juve, dunque, sta puntando i pezzi grossi del mercato spagnolo. Dopo le indiscrezioni sull'interesse dei bianconeri per Dani Alves e Mascherano, ora Marotta sta tentando l'assalto a Kovacic, talento che questa stagione ha trovato poso spazio nelle fila del Real. Il giocatore piace a molti (anche al Milan) e dopo una breve comparsa in Liga, potrebbe tornare dunque in Serie A. Un affare che, se andasse a buon fine, porterebbe a Torino un altro dei giovani più promettenti di tutta Europa.



La finale di Champions a Milano potrebbe essere l'occasione giusta per Paratici di sondare il terreno direttamente con i dirigenti del Real e non è escluso che ci possa essere un breve incontro per fare un po' il punto della situazione tra i due club. Nell'ambito dell'affare Morata, infatti, c'è l'interesse non solo per Isco, ma anche per Kovacic e la voglia di cambiare aria di Neto. La Juve vuol far la spesa al Bernabeu.