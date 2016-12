Juve, rivoluzione in attacco

Ma chi sostituirà lo spagnolo? Il dibattito di questi giorni tra Allegri e i dirigenti porta a pensare che il profilo non sarà quello di un attaccante puro, semmai un 10 e mezzo, ovvero un trequartista o una seconda punta.



Da qui, i segnali che arrivano su Oscar del Chelsea e, negli ultimi giorni e più concretamente, su Sanchez dell'Arsenal, ex Barcellona e Udinese. In ribasso Isco, i rapporti tra Juve e Real Madrid in questo momento non sono ottimi. Via Morata, via anche Zaza con molte probabilità: Conte potrebbe portarlo al Chelsea e non si è certo raffreddato l'interessamento del West Ham.



Il sostituto dal punto di vista numerico di Zaza è Berardi che la Juve avrebbe preso per 25 milioni dal Sassuolo: il giocatore però non è ancora convinto perché teme di giocare poco. Interrogativo su Berardi ma interrogativo anche sul futuro di Mandzukic, molto apprezzato da tecnico e società, ma potenzialmente sacrificabile di fronte a un'offerta importante e alla possibilità di prendere un top player davanti.



Cavani in questo momento è molto in ribasso, il Psg lo ha tolto dal mercato. Attenzione allora a Ibrahimovic che, attraverso Raiola, ha mandato segnali perché ha voglia di giocarsi ancora una volta la Champions ed è parecchio sponsorizzato da Nedved. Niente dualismi con Mandzukic per non alterare gli equilibri, per la società, ma disponibilità a parlarne se partisse il croato. Batshuayi del Marsiglia o Benteke del Liverpool gli altri osservati speciali.