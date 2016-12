Juve-Real: la settimana di Morata. E di Pogba

Juve- Morata -Real Madrid. Sono i giorni delle decisioni, forse finali. Marotta e Paratici sono attesi a Madrid, per un incontro coi vertici del Blancos. Su Morata, e non solo. Per l'attaccante, il Real -secondo As- ha deciso di esercitare il diritto di recompra a 30 milioni. Da casa-Juve si ipotizzano scenari di trattativa che permettano di riscattare Morata versando una cifra attorno ai 20-25 milioni. Può bastare? Ma sullo sfondo dell'affare Morata, si potrà parlare anche di Pogba. Nientemeno.

Stando ad As, per Alvaro Morata c'è un futuro in Inghilterra. L'attaccante spagnolo, scrive il quotidiano spagnolo, sogna di vincere con il Real Madrid, ma è consapevole di partire dietro a Karim Benzema. Da qui la decisione di trasferirsi al Chelsea o al Manchester United, le sue priorità nella lista di squadre a lui interessate che comprende anche Arsenal e Psg.



La presenza di Antonio Conte, ex allenatore della Juventus, al Chelsea e di José Mourinho, che l'ha lanciato ai tempi del Real, a Manchester, è un fattore chiave nella scelta del giocatore iberico. Secondo As il Real Madrid avrebbe in ogni caso deciso di esercitare il diritto di recompra dalla Juventus, pari a 30 milioni per poi cedere il giocatore a una cifra vicina ai 60 milioni. Per Morata si prevede anche un sensibile aumento dell'ingaggio. Il Psg, con una proposta da 9 milioni netti a stagione, è pronto a fargli i ponti d'oro, ma l'attaccante preferisce trasferirsi in un campionato più competitivo come la Premier League.



Il lavoro dei dirigenti della Juve, a questo punto, è di aprire il dialogo -peraltro sempre molto intenso e amichevoli- con Florentino Perez per capire fino a che punto si può aprire una trattativa che può riguardare anche altri giocatori (Isco, per esempio), e soprattutto Pogba per il quale -da tempo- si parla di presunte offerte mega-milionarie da parte dei Blancos.