Juve-Real e la 'recompra' di Morata: ecco i dettagli

Alvaro Morata , ecco o particolari dell'accordo tra il Real Madrid e la Juve per il trasferimento in bianconero dell'attaccante spagnolo, avvenuta nell'estate 2014. A pubblicarli è 'Football Leaks', che svela i termini dell'operazione e soprattutto i dettagli della 'clausola di recompra' a favore dei merengues di cui si parla tanto: una cifra che oscilla tra i 30 e i 20 milioni di euro ed è legata alle presenze del giocatore.

Morata è stato pagato dalla Juve 20 milioni in quattro rate ed è stata inserita una clausola da 80 milioni di euro. Ma quanto pesa invece la 'clausola di recompra' che consente al Real di riportare l'attaccante in Spagna? Se Morata dovesse giocare più del 50% delle gare ufficiali con la Juve, la prossima estate il club di Florentino Perez per riaverlo dovrà pagare 30 milioni di euro. Una cifra che potrebbe essere inferiore se il giocatore dovesse giocare di meno: 25 milioni se Morata giocherà fra il 25-50% delle gare, 20 milioni se invece dovesse scendere in campo in meno del 25% delle partite. La Juventus si impegna a non cedere Morata a un altro club prima del 2017, pena una clausola di 80 milioni di euro da corrispondere al Real.