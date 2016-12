Juve-Raiola, è scontro per Pogba?

Le notizie rimbalzano dalla Spagna , sponda Barcellona , e fanno il rumore di una bomba. Mino Raiola da una parte, Beppe Marotta dall'altra. In mezzo Paul Pogba , il pezzo più pregiato della scuderia bianconera finito da tempo nel mirino dei blaugrana. E' successo tutto ieri notte, nello stretto giro di qualche ora, quando l'agente del francese aveva azzardato un "se Laporta vince le elezioni il Barcellona ha grandi possibilità di prendere Pogba. Ma chi lo vuole deve parlare con me". Una posizione poco gradita a Torino da dove, già tempo fa, Marotta aveva chiarito che "per Pogba devono parlare con noi, non con Raiola".

Il che, tecnicamente, non fa una piega dato che il cartellino del giocatore è nelle mani dei campioni d'Italia. Ma incrociare i guantoni con Raiola non è mai divertente e forse neppure conviene troppo. Insomma, a ciascuno il suo ruolo senza voler confondere gli orizzonti. Traducendo: per l'ingaggio tocca parlare con Raiola e con Pogba. Per il cartellino bisogna bussare alla porta di Marotta. Altrimenti non si muove una foglia.



Fatto sta che Barcellona è e resta un'opzione possibile. Gradita da Pogba, probabilmente, e anche dalla Juve, consapevole di potersi tenere il francese per un altro annetto nel caso in cui, appunto, la trattativa con i blaugrana - che hanno il mercato chiuso fino a gennaio - dovesse andare a buon fine. Prima, però, e tutto sommato lo scontro potrebbe essere qui, bisogna capire con quale interlocutore parlare. Domani il Barcellona va al voto per eleggere il nuovo presidente. Anche qui lo scontro è ristretto a un paio di nomi. Bartomeu, l'attuale numero uno dei campioni d'Europa, contro Laporta, il vecchio presidente dell'era Guardiola. Chi vincerà dovrà prendersi carico dell'affare Pogba. Cercando di non portare Raiola e Marotta a uno scontro che non farebbe bene a nessuno.