Juve, quasi fatta per Berardi: manca solo il sì dell'attaccante

Stretta finale per il passaggio di Berardi alla Juve . I bianconeri sarebbero pronti a far valere il diritto di acquisto col Sassuolo, ma prima di sborsare 25 milioni , Marotta vuole verificare le reali intenzioni del giocatore, che in passato aveva espresso qualche perplessità sul trasferimento a Torino . Allegri ha già dato il suo via libera e l'impressione è che Berardi alla fine accetterà la sfida bianconera.

Per chiudere la trattativa basta solo una firma, ma a Torino non hanno fretta. Prima vogliono valutare bene la situazione e verificare che il gioiellino neroverde sia convinto di vestire la maglia della Juve. La vetrina dell'Europa League, del resto, al Sassuolo potrebbe sparigliare un po' le carte sul caso Berardi. In Emilia l'attaccante è infatti uno dei titolari fissi e potrebbe anche decidere di rimanere agli ordini di Di Francesco per continuare a giocare con continuità e mostrare le sue qualità anche fuori dall'Italia.



Un'ipotesi plausibile, che però potrebbe crollare di fronte alla possibilità di iniziare un progetto più ambizioso in bianconero che potrebbe portarlo ai prossimi mondiali. La Juve vuole Berardi, ma Marotta non vuole sorprese e la situazione verrà valutata molto attentamente, anche perché all'arrivo del bomber neroverde è legato anche il futuro di Cuadrado. Da un punto di vista tattico, lavorando anche sulla fase difensiva, Berardi potrebbe ricoprire infatti il ruolo del colombiano, con la possibilità inoltre di poter giocare anche da trequartista o seconda punta, diventando una pedina molto preziosa per Allegri. A Vinovo il progetto verde continua e l'assegno per Berardi è pronto. Ora manca solo il suo sì convinto.