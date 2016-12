Juve, quanto amore da Dybala: no al Real Madrid

Il Real Madrid ha messo gli occhi su Dybala e dalla Spagna sono sicuri: i Merengues sono pronti a offrire 70-80 milioni di euro per l'attaccante argentino, che la Juventus nella scorsa stagione ha acquistato dal Palermo per 40 milioni. Ma Dybala ha detto no al corteggiamento del club di Florentino Perez , preferendo rimanere in bianconero. La Juventus vuole tenerlo, l'argentino vuole rimanere. E allora il Rel Madrid se ne frà una ragione.

La notizia è riportata da Tuttosport. Dybala in questa stagione ha siglato 23 gol: 19 in campionato (gli è arrivato davanti soltanto uno stratosferico Higuain), 2 in Coppa Italia, uno in Champions e uno in Supercoppa Italiana. Alla sua prima annata in bianconero Tevez si era fermato a 21. Non male per un ragazzo di 22 anni, che ha deciso di restare alla corte di Massimiliano Allegri.