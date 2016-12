Juve, pronti a pagare la clausola per Higuain

Una follia per tutti ma non per la Juve. Le strade per arrivare al Pipita sono come detto due: il mercato è tutto sommato auto-finanziato dalle cessioni già fatte e da quelle che si faranno. Zaza, ad esempio, per cui il Wolfsburg è pronto a sborsare 25 milioni. Oppure Paul Pogba. Già, Pogba. Beppe Marotta continua a negare contatti con lo United, eppure in Inghilterra parlano di trattativa in dirittura d'arrivo e di firma possibile già nei prossimi giorni. Difficile che si sia già a questo punto, ma certamente la questione è aperta. Perché Pogba tornerebbe volentieri a Manchester - pur stando bene, come ha sempre detto, a Torino - e perché il richiamo di Mourinho non è indifferente al francese. E allora ecco che alla voce entrate si possono aggiungere 123 milioni. Un'enormità, per dirla com'è, quel che basta per permettersi Higuain e tutti gli altri senza restare senza fiato.



Ma Higuain, appunto, perché questo è il centro di gravità bianconero. Lunedì, in Lega, Marotta parlerà con De Laurentiis. Si diranno che ogni "vizio" a un costo e cominceranno a parlare di come rendere meno traumatico - per il popolo napoletano - l'addio del Pipita. Il numero uno del Napoli, scrive questa mattina il Mattino, non ha alcuna intenzione di scendere a patti. Chi lo vuole deve sborsare la clausola rescissoria. Marotta proverà a cercare vie alternative - inserire giocatori nell'affare, da Pereyra a Rugani, magari a Zaza -, ma in cuor suo sa di dovere e potere mettere sul piatto tutta la cifra richiesta. E' un sacrificio, pensano a Torino, che vale la candela.



La strada è insomma tracciata. Higuain diventerà juventino, a meno di sorprese, e Pogba andrà a Manchester. Un centinaio abbonndante di milioni in entrata, un centinaio scarso di milioni in uscita. Il resto, a questo punto, da Pjaca a Benatia a tutti gli altri, diventa quasi un dettaglio. Ma attenzione, perché questa Juve potrebbe non fermarsi qui. Se parte il francesino, in mezzo al campo c'è ancora una piccola lacuna da colmare. Con chi?