La Juve sfida il Napoli per Tolisso. I bianconeri stanno seguendo con attenzione il gioiello del Lione e sarebbero pronti a sferrare l'attacco decisivo al club francese. Tolisso, duttile e capace di giocare in tutti i ruoli del centrocampo, è considerato da Marotta e Paratici l'uomo ideale per rinforzare la mediana di Allegri. L'affare è per giugno.