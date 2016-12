Juve, preso Ikoné: arriva gratis dal Psg

Dopo i colpi Pogba e Coman, la Juve ci riprova con Jonathan Ikoné. I bianconeri hanno beffato tutti e hanno soffiato il centrocampista classe 1998, a parametro zero, al Psg. Secondo L'Equipe affare fatto con il giovane talento che avrebbe già firmato un triennale con la Vecchia Signora. Ikoné, prospetto molto interessante, non ha voluto rinnovare con i parigini e ha prefeito la Juve al Manchester City e all'Arsenal.



L'ala sinistra francese, già campione d'Europa con l'Under 17, è pronto a iniziare la sua avventura sotto gli ordini di Allegri in prima squadra dove al Psg non ha trovato spazio.