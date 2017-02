JUVE, PRELAZIONE PER TOLISSO

Secondo quanto scrive Tuttosport, la Juventus avrebbe chiesto ed ottenuto dal Lione una sorta di corsia preferenziale per Corentin Tolisso. In sostanza, se la società francese deciderà di cedere il centrocampista, il club bianconero verrà interpellato per primo. Questo non significa che altri club non possano inserirsi e superare l'offerta della società di Corso Galileo Ferraris, ma prima di ascoltare le altre proposte, il Lione prenderà in considerazione quella bianconera.