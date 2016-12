Juve, Pogba vale 100 milioni. Parola di Allegri

12:52 - A fare il prezzo è Massimiliano Allegri. E che prezzo! "Per Paul Pogba ci vogliono 100 milioni di euro". Una cifra non da capogiro, di più, per un giocatore unico. Unico non solo perché grazie a lui la Juve si porta a casa tre punti col Chievo e un pensate +7 finale sulla Roma. Ma anche perché rappresenta il fulcro vero della corazzata bianconera. Poi, non lo dimentichiamo, è giovane e con un grande avvenire davanti a sé.

Allegri, intanto, gongola e se lo coccola: "Non scopriamo oggi le sue qualità, è destinato a crescere e a diventare il più forte del mondo. E ancora: "E' straordinario, sta crescendo, è un campione perché dopo un primo tempo mediocre da parte di tutti ha tirato fuori una giocata veramente importante".

Grandi, grandissimi elogi per un giocatore che sta facendo strabuzzare gli occhi al mondo del calcio intero. Ora ci sarà il mercato ad attenderlo, nel senso che sono già cominciate le manovre per strapparlo alla Juve questa estate. In fila ci sono i più grandi club in circolazione con il Real Madrid in testa. Poi i due club di Manchester, City e United, il ricchissimo Psg e a seguire, come ultimo vero della fila, il Chelsea di José Mourinho. In corso Galileo Ferraris non vorrebbero lasciarlo andare, perché Pogba potrebbe rappresentare il futuro, specialmente in ottica europea. E' proprio qui (parliamo ovviamente di Champions League) che la Juve non ha ancora trovato né identità né continuità di risultati.

I segnali per trattenere l'asso francese non sono molto incoraggianti, intanto perché i milioni che verranno offerti alla Vecchia Signora saranno certamente tanti, ma anche perché Mino Raiola (già in settimana a Vinovo per parlare con la dirigenza) ha fatto capire che Paul è e resta oggetto prezioso e quindi da maneggiare con cura estrema.

Per ora, il 22enne nazionale transalpino, mostra numeri da incorniciare: 18 gol in Serie A in 80 partite con la maglia bianconera. Sei in questa stagione (7 è il suo record 2013-14). Per ben 4 volte ha sbloccato lui il risultato.

Insomma, saranno mesi caldissimi per Paul e per la Juve. Mesi segnati da indiscrezioni e cifre. Cifre, che, ci scommettiamo, arriveranno anche oltre quei 100 milioni "stimati" da Allegri.