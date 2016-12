Juve: Pogba è il più pagato della Serie A

16:18 - E' Paul Pogba il paperone della Serie A. "La Stampa" rivela i dettagli del contratto che il francese ha prolungato con la Juventus fino al 2019. Il francese è passato, scrive il quotidiano di Torino, da 1,5 milioni di euro a 4,5 che con gli inevitabili bonus arriva alla cifra super di 6,5 milioni. Il talento bianconero diventa così il numero 1 del nostro campionato: certo un modo per blindarlo togliendolo dalle grinfie delle grandi d'Europa.

Pogba, quindi, vero asso della Serie A in tutti i sensi. La Vecchia Signora non è si lasciata sfuggire un giocatore portato via dal Manchester United a parametro zero e rivalutato all'inverosimile. In pochi anni è diventato oggetto del contendere delle big di mezza Europa. Su di lui si sono fiondati come avvoltoi Psg, Manchester City, Chelsea e chi più ne ha più ne metta. I bianconeri, fiutando il pericolo, hanno messo il lucchetto al suo contratto allungandolo fino al 2019. Certo, mai dire mai perché, forse, davanti a una super offerta tutti crollerebbero. Ma da qui al mercato ci sono mesi e ne vedremo certo delle belle.