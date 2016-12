Juve, Pogba abbraccia Messi: "Io e the best a Dubai"

Metti un giorno a Dubai... Paul Pogba e Leo Messi: un abbraccio che stuzzica la fantasia dei tifosi del Barcellona. E l'immagine, postata su instagram dal centrocampista della Juve, diventa subito virale: "Io e the best" scrive il francese. Un omaggio al fuoriclasse argentino che, è noto, vedrebbe di buon occhio Paul nel centrocampo blaugrana. Fantamercato? No. Assolutamente no. Anche tenendo conto delle parole del presidente catalano Bartomeu: "Pogba piace a tutti i grandi club". Ovviamente anche ai campioni d'Europa e del Mondo.