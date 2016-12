Juve: Pereyra, ipotesi Inter

C'è un nome nuovo per l'Inter: è Roberto Pereyra della Juventus. L'argentino potrebbe essere il sostituto di Guarin che al 90% saluterà i nerazzurri e accetterà l'offerta milionaria dei cinesi del Jiangsu Suning. El Tucumano piace molto a Mancini, ma bisogna valutarne le condizioni fisiche visto che è ai box per una lesione al muscolo semimembranoso rimediata a fine ottobre. Attenzione, però, al futuro di Guarin che potrebbe rientrare in orbita Juve per uno scambio clamoroso.



L'indiscrezione è riportata da La Gazzetta Sportiva, l'affare potrebbe decollare nei prossimi giorni. Sullo sfondo sempre Soriano della Sampdoria con cui c'è già un'intesa di massima.