Juve, parte l'assalto a Pjanic

E' Miralem Pjanic il regalo che Max Allegri ha chiesto alla Juve dopo la firma del nuovo contratto. Il tecnico bianconero ha messo il bosniaco della Roma in cima ai rinforzi per la prossima stagione e avrebbe già preso i primi contatti con il giocatore nella speranza di convincerlo a trasferirsi a Torino. L'affare potrebbe andare in porto soprattutto nel caso in cui Alvaro Morata dovesse tornare a Madrid: per Pjanic servono infatti 38 milioni.

"Tuttocampista", rifinitore capace di giocare alle spalle delle punte ma anche interno di centrocampo. L'uomo, insomma, perfetto per aumentare ulteriormente la qualità della mediana bianconera. Miralem Pjanic e la Juve è una storia appena accennata, buttata lì da Allegri al giocatore e ancora lontana dal poter essere definita una trattativa. Ma è una storia accattivante, a guardarla con occhi bianconeri, o spaventosa, illeggibile, ad ascoltare con cuori giallorossi. Senza dubbio, però, è una storia vera, perché se un anno fa la Juve aveva provato l'assalto ad Hamsik, giocatore in fondo con caratteristiche simili a quelle del bosniaco di Spalletti, è logico aspettarsi che nella prossima estate possa giocarsi la carta Pjanic. Con qualche speranza in più di arrivare alla fumata bianca.



Il punto è questo: Pjanic ha una clausola rescissoria da 38 milioni e, in linea di massima, molta voglia di restare alla Roma. La Roma, però, dal canto suo, sa di dover mettere a posto i conti e sta per questo prendendo in considerazione già da qualche settimana le offerte, fin qui provenienti dall'estero, per almeno uno dei suoi big. Il candidato principale a lasciare il club capitolino, è noto, è Radja Nainggolan, accostato spesso al Chelsea. Il belga, però, piace molto a Spalletti che, invece, potrebbe anche dare il proprio benestare all'uscita di Pjanic. Quindi? Quindi a quel punto il giocatore potrebbe scegliersi la destinazione preferita sempre che l'offerta copra i 38 milioni della clausola. E, di conseguenza, la Juve potrebbe anche provare l'affondo decisivo. Attenzione però, perché Pjanic piace molto anche all'estero - Barcellona e Bayern Monaco su tutti - e la Roma, potendo, preferirebbe non cederlo a una squadra italiana. La strada è insomma ancora lunga. Dove porterà lo scopriremo presto.