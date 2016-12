Juve, Osvaldo aspetta la chiamata della Juve

11:55 - I tifosi della Juve se lo ricordano soprattutto per il gol all'Olimpico contro la Roma, una sorta di ciliegina sulla torta del duello vinto contro i giallorossi la scorsa stagione. Lui, Daniel Pablo Osvaldo, potrebbe tornare a vestire il bianconero in questa finestra di mercato. Almeno questa pare la sua intenzione dopo la rottura con l'Inter in seguito alla scontro con Icardi proprio nel match allo Stadium. L'attaccante italo-argentino, capito che Mancini ha deciso di metterlo alla porta, sta rifiutando tutte le proposte con la speranza che Marotta decida di chiamarlo come fece proprio un anno fa.

A Torino Osvaldo ha lasciato buoni ricordi tra i tifosi, anche se ha segnato solo tre reti, ma anche tra i compagni, pronti ad accoglierlo a braccia aperte. E' vero, però, che l'operazione non avrebbe molto senso se non dovesse partite una delle cinque punte già in rosa. In questo caso, l'unico pronto a lasciare la Juve sarebbe Giovinco. Solo così si libererebbe un posto per lui, anche se non è detto che si riesca a trovare un accordo con l'Inter, dove è in prestito, e con il Southampton, proprietario del cartellino.

L'ALTRA SPONDA DI TORINO

Ma c'è un'altra strada che porta a... Torino. E' quella che vorrebbero Mancini e Ventura: Ventura per avere un attaccante come Osvaldo, gol e qualità, Mancini per prenotare -in vista della prossima stagione- l'azzurro Matteo Darmian sul quale l'Inter ha puntato decisamente. E' un discorso complesso, visto che Darmian è anche un obiettivo dichiarato della Roma (Garcia vorrebbe lui e Quagliarella), tenuto conto che il Toro -comunque sia- si priverebbe dell'esterno di difesa solo la prossima stagione e non in questa sessione di mercato d'inverno.

Per Osvaldo, poi, valgono sempre le ipotesi Milan (molto in ribasso) e Genoa, se la trattativa per Borriello dovesse arenarsi.