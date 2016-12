Juve, ora la cessione di Pogba è obbligatoria

La Juventus pagherà la clausola di Higuain e adesso è Pogba la chiave di tutto. La cessione del centrocampista francese ora è praticamente obbligatoria per incassare i 125 milioni di euro al Manchester United e coprire così la clausola del Pipita. Mino Raiola è al lavoro per riportare Pogba in Premier League, dopo aver strappato un contratto di 5 anni da quasi 20 milioni di euro a stagione, bonus compresi.

Qualche giorno fa era uscita l'indiscrezione che raccontava la volontà del giocatore di lasciare Torino e raggiungere José Mourinho a Manchester. E la trattativa, da quel momento, è stata in discesa. Giusto il tempo per definire i dettagli e alzare l'offerta iniziale di 101 milioni di euro, rifiutata dal club bianconero. Il viaggio in Inghilterra di Raiola ha sancito la quasi cessione di Pogba. Che ora diventa fondamentale per la Juventus: nel giro di poche ore ha speso 22,5 milioni per Pjaca e 94,7 per Higuain. E' facile intuire che la cessione del centrocampista francese sia ormai vicina. Per la felicità di tutti.