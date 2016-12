Juve, oggi l'incontro per Dybala: la firma è vicina

La finale di Champions fa ricca la Juve . E il mercato bianconero assume così connotati molto interessanti. Il primo colpo è Dybala : oggi è previsto l'incontro tra il dg Marotta e il procuratore dell'argentino Pierpaolo Triulzi per ratificare l'accordo già raggiunto nei giorni scorsi: un quinquennale da 2,5 mln a stagione e 25 più bonus e due contropartite tecniche al Palermo per il cartellino. Poi l'assalto per Cavani sempre più lontano dal Psg.

Ecco i primi due colpi. Praticamente fatto il primo, ancora da definire il secondo. Ma anche su Cavani c'è ottimismo, tanto da lasciar supporre una chiusura ravvicinata. D'altra parte la via aperta verso Berlino fa ricche le casse della Juve e anche i piani di mercato ne traggono giovamento. Non ultimo anche il discorso relativo alla permanenza di Tevez, per un attacco veramente stellare.



Già, le casse bianconere. Tanti euro verso Torino. Quant? Quasi 100mln grazie ai bonus Uefa (30,9 milioni), al market pool (49,4 milioni) e agli incassi al botteghino con quelli casalinghi (14,6 milioni) più il 30% della finale organizzata dall'Uefa, stimato in 3,7 milioni. In più in caso di vittoria i 6,5 milioni di premio Uefa della finalista perdente saliranno a 10,5, senza trascurare altri 3-4 mln di gettone per la Supercoppa europea.