Juve, nuovo gioiellino: bloccato il 17enne brasiliano Gerson 

11:22 - La sua quotazione è già altissima: 11 milioni di euro. Il suo cartellino è diviso tra il Fluminense che ne detiene il 60 percento e un fondo di investimento proprietario del rimanente 40 percento. In Brasile già lo paragonano a grandissimi del passato. In Uruguay, al Sudamericano Under 20, sta incantando. Stiamo parlando di Gerson Santos da Silva, 17 anni, di ruolo trequartista. Meglio, secondo molti, calciatore polivalente, capace di giocare anche sulla linea dei centrocampisti o più avanti, da esterno d'attacco o seconda punta. La Juve lo segue da tempo, Marotta lo avrebbe anzi già opzionato se non bloccato, parlando direttamente con il Fluminense e con il padre del giocatore che ne cura gli interessi. Già, il padre: si trova in Italia e si prepara a incontrare anche l'Inter. Pronto ad ascoltare la proposta del club di Thohir. Un derby, insomma. Per una quotazione già altissima che, a questo punto, potrebbe lievitare ulteriormente.

