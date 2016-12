Juve, non solo Pjanic: si lavora anche per Benatia

La Juve non ha nessuna intenzione di fermarsi sul mercato. Chiusa la pratica Pjanic, i bianconeri andranno all'assalto del Bayern Monaco per Benatia. Il difensore tedesco è in partenza visto l'arrivo in Baviera di Hummels e Marotta non ha nessuna voglia di farsi scappare l'occasione. Come anticipato da noi diversi giorni fa Allegri ha dato il suo ok all'ex Roma e ora la stampa tedesca parla anche di un summit in programma tra i due club nei prossimi giorni.