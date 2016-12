Juve, non solo Dybala: Cavani e Witsel nel mirino

15:24 - Raggiunta la semifinale di Champions, la Juve è pronta a scatenarsi sul mercato in modo da potersi insediare stabilmente tra le big d'Europa. I bianconeri continuano a corteggiare Dybala, ma l'argentino non è l'unico campione nel mirino di Marotta. Come rivelato dal nostro Paolo Bargiggia, infatti, la Juve punta con decisione Cavani, che ha fatto sapere di essere disposto a ridursi l'attuale ingaggio (7,5 milioni di euro) del 10-15%. A centrocampo, molto dipenderà da Pogba: se, in caso di maxi offerta, dovesse essere ceduto, la Signora tornerebbe alla carica per Witsel, per cui lo Zenit ha già respinto una prima offerta pari a 18 milioni di euro. Se ci sarà la possibilità, inoltre, Allegri chiederà di essere accontentato con un trequartista: il primo nome sulla lista è Wesley Sneijder, già inseguito a gennaio.

