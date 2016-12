Juve, no al Barcellona per Pogba 

19:06 - Dopo le parole, i fatti: la Juventus non ha intenzione di vendere Paul Pogba. Così i bianconeri hanno rifiutato un'offerta di 80 milioni di euro del Barcellona. Blaugrana che, con il blocco del mercato fino a gennaio, sarebbero stati disposti a lasciare il centrocampista francese a Torino anche fino a giugno 2016. Un no secco di Marotta e Agnelli che non hanno intenzione di cedere, se non per una cifra vicina ai 100 milioni di euro.

La notizia arriva dalle pagine di Tuttosport ed è un chiaro e forte segnale che la Juventus ha mandato anche a Psg, Manchester City e Real Madrid, tutte squadre molto interessate a Pogba. Braida si è preso il primo no, ora avanti gli altri. Anche perché Paul, per ora, non ha intenzione di lasciare Torino. Nella sua testa al momento c'è solo il Bernabeu per la semifinale di ritorno per conquistare Berlino al rientro dell'infortunio. Lui che ha sofferto insieme ai compagni dalla tribuna dello Stadium.

Chi lo vuole dovrà sborsare almeno 100 milioni di euro, pochi giri di parole. Solo a queste cifre stratosferiche i bianconeri valuteranno la cessione, impensabile non farlo. Nessuna contropartita, ma solo tanti soldi da reinvestire per costruire una squadra ancora più competitiva.