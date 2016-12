Juve, niente Gundogan: va al Manchester City

Niente Juve per Ilkay Gundogan: il futuro del centrocampista sarà in Premier League, al Manchester City. Il talento tedesco di origine turche lascerà il Borussia Dortmund per una cifra vicina ai 30 milioni di euro, non ci sono dubbi per il Daily Mail. Il mese scorso l'agente e zio del calciatore, Ilhan Gundogan, avrebbe incontrato il direttore sportivo del City Txiki Begiristain al Conservatorium Hotel di Amsterdam prima di un altro incontro con il futuro manager dei citizens Pep Guardiola.



Il 25enne Gundogan avrebbe così preferito il Manchester City ad altre offerte provenienti da Barcellona, Juventus, Arsenal e Liverpool.