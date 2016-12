Juve, Morata: "Con Ancelotti rapporti al minimo e al Real non torno" 

23:33 - "Ancora non capisco perché al Real andavo in tribuna pur giocando bene. Non ero titolare e con Ancelotti i rapporti erano ridotti all'essenziale". Intervistato da Marca, Alvaro Morata parla chiaro del suo passato e soprattutto del suo futuro: "Allegri, nel bene e nel male, è molto consapevole di me. Ora sto bene, non penso a un ritorno in Spagna. Anzi, sono così felice qui che non sopporto nemmeno l'idea di pensare al Madrid o a un'altra squadra".

Insomma, diritto di recompra o meno, il futuro di Morata è a Torino. Almeno nei pensieri dell'attaccante che grazie alla Juve è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista anche con la nazionale spagnola: "Penso che solo parlare del mio ritorno a Madrid sarebbe irrispettoso per il mio club, per l'allenatore ed i compagni di squadra". Capitolo chiuso, dunque. Juventino oggi e soprattutto anche domani.