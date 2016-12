Juve, Mkhitaryan si allontana: chiede 6 milioni di ingaggio

La Juventus non molla la presa su Henrikh Mkhitaryan, ma l'affare si è complicato un bel po'. Il giocatore, che non vuole rinnovare con il Borussia Dortmund, ha chiesto un ingaggio da 6 milioni di euro. Cifra considerata alta ai bianconeri, che si sono fermati a 4. Adesso il futuro di Mkhitaryan potrebbe essere in Premier League, in Inghilterra. Su di lui ci sono Arsenal, Chelsea, Manchester City e United.