Juve, missione Champions: tenere Pogba e... Morata

Con il campionato praticamente in tasca, la Juve pensa già alla prossima stagione e in particolare a come dare un nuovo assalto alla Champions League. I punti fermi sono Dybala e Pogba, la speranza è di affiancare loro, di nuovo, Alvaro Morata . Come confermare l'attaccante spagnolo, sul quale pende la recompra del Real Madrid. L'idea che sta maturando è quella di offrire al Real Madrid una cifra importante, attorno ai 25 milioni , per tenersi l'attaccante.

Ricordiamo che il Real Madrid ha la facoltà di ricomprarsi Morata per 30 milioni di euro a fine stagione. Il fatto è che la partenza di Alvaro costringerebbe la Juventus a buttarsi con forza su un top player dell'attacco. L'obiettivo sarebbe Cavani, che ha però 29 anni e costa tanto, tantissimo. E allora sta maturando l'idea di sedersi al tavolo con Florentino ed aggiungere ai 20 milioni pagati due anni fa altri 25 milioni per convincere il Real a lasciare Morata definitivamente ai bianconeri. Tra l'altro questi 25 milioni sarebbero su per giù la plusvalenza che la Casa Blanca spera di realizzare dopo aver riscattato Morata e averlo rivenduto, magari in Premier League.



L'altro settore caldo sarà quello del centrocampo. Allegri l'ha detto chiaro: rifiuterebbe anche 100 milioni di euro pur di tenersi Pogba. E la permanenza del francese è sempre più probabile. Attorno a lui servono rinforzi, anche per l'infortunio di Marchisio. Il sogno, non segreto, resta sempre Mkhitaryan e con lui Isco. Poi c'è Kanté, che il Leicester venderà solo a caro prezzo. Sfumate invece le piste Gundogan e Verratti, si proverà con il Bologna per Diawara.



In difesa l'obiettivo sarà quello di blindare tutti. Bonucci, innanzitutto, da trattenere nonostante le sirene blues di Conte. Barzagli rinnoverà. Il nome importante è Hummels, quello più realizzabile Benatia, mentre per la fascia Allegri apprezzerebbe l'arrivo di De Sciglio. Tante mosse con un solo obiettivo: la Champions.