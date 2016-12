5 agosto 2015 Juve, mercato live: Rummenigge: "Goetze e Benatia rimangono" il Palermo dice "no" per Vazquez. Eʼ fatta per Siqueira: a breve lʼufficialità dellʼAtletico Madrid

IL PALERMO: "VAZQUEZ NON SI VENDE"Il Palermo ha messo subito in chiaro le cose: Franco Vazquez non si vende. "Come anticipato dal Presidente Maurizio Zamparini, nelle scorse settimane, il calciatore Franco Vazquez non è sul mercato. Non esiste e non esisterà una trattativa né con la Juventus, né con altri club per la cessione del giocatore argentino che sarà uno dei punti fermi del Palermo 2015/2016", ha scritto il club rosanero sul proprio sito.

GOETZE CONTRO GUARDIOLAIn gol contro il Milan, Mario Goetze uscendo dal campo di gioco aveva scambiato un "cinque" con Pep Guardiola. Sembrava sancita la pace tra l'attaccante e il tecnico, ma nel dopo partita Goetze ha riaperto la polemica con l'allenatore spagnolo, reo di non considerarlo abbastanza: "Gli ultimi due anni qui non sono stati così semplici. Vedremo cosa succederà. Si vedrà se Pep parlerà più spesso con me". Marotta e la Juve sta alla finestra.

DE BRUYNE VERSO IL MANCHESTER CITYKevin De Bruyne, uno degli obiettivi della Juve, potrebbero presto giocare in Premier, per la precisione con la maglia del Manchester City. Il centrocampista offensivo belga sarebbe lasciato partire dal Wolfsburg solo per 50 milioni di sterline (70 milioni di euro).

TUTTOSPORT RILANCIA: MASCHERANODopo l'idea dei giorni scorsi, Tuttosport torna a parlare di Mascherano come nome per il centrocampo della Juventus. Il quotidiano torinese ha intervistato Gustavo Mascardi, che fa parte dell'entourage dell'argentino. "Mascherano vorrebbe provare una esperienza in un grande club italiano. Nelle scorse settimane ho parlato con Mascherano e con Tamer, uno dei suoi agenti. Mi hanno chiesto di provare a cercare una grande squadra di Serie A perché Javier vorrebbe concludere la propria carriera europea vincendo con un club italiano".

SIQUEIRA, AFFARE FATTOMassimiliano Allegri ottiene il rinforzo per la fascia sinistra: la Juventus infatti ha chiuso con l'Atletico Madrid l'accordo per Guilherme Siqueira, terzino brasiliano con un passato nelle giovanili dell'Inter. I dirigenti bianconeri hanno trovato l'intesa: prestito oneroso con obbligo di riscatto a 9 milioni. Siqueira, 29 anni, deve solo accettare il trasferimento, poi verrà annunciato nei prossimi giorni.

PRESSING SUL PALERMO PER VAZQUEZPressing della Juventus per Franco Vazquez. Il giocatore del Palermo è tra i candidati per il ruolo di fantasista. I bianconeri, però, sono da tempo sul giocatore. Con i siciliani i rapporti sono buoni e quindi qualche novità in questo senso potrebbe esserci.

GUNDOGAN: ECCO IL NOME NUOVOC'è un nome nuovo per il centrocampo della Juve. E il nome è quello di Ilkay Gundogan del Borussia Dortmund. Con l'addio di Vidal e il k.o. di Kherida, il giocatore tedesco potrebbe far davvero comodo ai bianconeri.

DRAXLER, BIANCONERI OTTIMISTI"Tra domanda e offerta per Draxler non c'è più una forbice molto ampia". Lo dice l'esperto di mercato di Premium Sport Claudio Raimondi che spiega come la Juventus sia sempre molto interessata al giocatore del lo Schalke 04. Insomma, segnali positivi che presto potrebbero trasformarsi in affari concreti.

ALEX SANDRO RINNOVA COL PORTOSecondo il quotidiano portoghese A Bola, in settimana il Porto ufficializzerà il rinnovo di contratto di Alex Sandro, il terzino brasiliano a lungo inseguito dalla Juventus. A fronte di un aumento di stipendio, verrà abbassata la clausola di rescissione del giocatore, fissata ora a 50 milioni. I bianconeri restano vigili sulla questione, ma il favorito per la fascia sinistra resta Siqueira dell'Atletico Madrid.

WESTERMANN INSISTEHeiko Westermann ha parlato ancora dell'ipotesi Juventus. "Indossare la maglia bianconera sarebbe un onore per me. Ho ricevuto tante offerte, ma mi piacerebbe fare un'esperienza all'estero".

IL BARCELLONA DICE NO PER MASCHERANOLa Juventus ha sondato il terreno con il Barcellona per Mascherano. Al momento, i catalani hanno detto no a un'eventuale cessione del jolly argentino, capace di giocare sia a centrocampo sia in difesa. Ma al giocatore piacerebbe un'esperienza in Italia.

LUIZ GUSTAVO PER IL CENTROCAMPOC'è un nome nuovo sul taccuino di Marotta. Si tratta di Luiz Gustavo, centrocampista Wolfsburg in passato finito nel mirino anche dell'Inter. Il brasiliano sarebbe l'uomo perfetto per rimediare al ko di Khedira e rinforzare un reparto importante della squadra di Allegri. Strapparlo al Wolfsburg non sarà facile, anche perché il giocatore costa molto, il club tedesco non fa mai sconti e vuole soldi cash.

GUARDIOLA "BLINDA" GOETZENuova frenata in casa Juve per Goetze. Pep Guardiola ha infatti "blindato" il trequartista, chiarendo il suo punto di vista sul giocatore: "Mario? E' uno dei miei giocatori preferiti, lo sa e ne abbiamo parlato molte volte. È un grandissimo giocatore. L'esclusione contro il Wolfsburg? Era solo la prima partita della stagione e in campo ne posso mandare solo undici".

SI RIAPRE LA PISTA GOETZEPer un obiettivo "tedesco" che svanisce, un altro che resta, anzi torna, nel mirino. Parliamo di Mario Goetze che, dopo aver giocato 5 minuti appena nella Supercoppa di Germania, sta prendendo in serie considerazione la Juventus. Il prezzo è comunque molto altro e per arrivare all'attaccante servirà far cassa.