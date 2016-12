Juve, mercato live: presto l'assalto ad Alex Sandro

19 luglio 2015 Juve, mercato live: presto lʼassalto ad Alex Sandro Llorente vicino al Real Madrid. Si cerca un interno di centrocampo

DRAXLER SORPASSA GOETZE: E' LUI IL PRIMO OBIETTIVOLa Juventus punta ora decisamente su Draxler. Viste le difficoltà per Mario Goetze, è pronta l'offerta per il classe 1993 dello Schalke 04. A inizio settimana l'incontro con i dirigenti del club tedesco: la volontà è quella di aquistare il giocatore a titolo definitivo.

GUARDIOLA: "GOETZE? SPERO RESTI, MA..."Al Bayern Monaco l'argomento principale è quello sul futuro di Goetze. "Mario non ha giocato contro il Valencia perché affaticato, ma ora sta meglio. Se sarebbe pronto tatticamente per un campionato impegnativo come la serie A? Questo dovete chiederlo a lui, io posso solo dire che è un mio giocatore, che è molto forte e che spero che resti, ma che so bene che tutto può succedere. Certe decisioni non le prendo io", ha detto Pep Guardiola.

GOETZE, LE MANOVREMario Goetze si avvicina alla Juventus. Secondo la Gazzetta dello Sport la Juventus avrebbe già raggiunto un accordo di massima con il calciatore per il suo contratto da 6 milioni più bonus a stagione. Ora la partita si sposta sul piano della trattativa con il Bayern Monaco. Due le ipotesi al vaglio: il prestito biennale con riscatto obbligatorio e controriscatto in favore dei bavaresi, oppure la cessione con diritto di riacquisto, la famosa "recompra" utilizzata per Morata.

ALEX SANDRO, L'OFFERTA NEI PROSSIMI GIORNIEntro le prossime 72 ore la Juventus sferrerà l'assalto ad Alex Sandro: il terzino sinistro brasiliano ha una clausola rescissoria da 50 milioni ma è in scadenza 2016. Marotta avanzerà un'offerta da 12-15 milioni di euro.

LLORENTE VICINO AL REALSecondo Tuttosport Fernando Llorente è sempre più lontano dalla Juventus e più vicino al Real Madrid. Le merengues sono pronte a formulare un'offerta concreta nei prossimi giorni.

OSCAR: "MAI PENSATO DI ANDARE ALLA JUVE"Al momento Oscar si allontana dalla Juve. "Non ho mai considerato l'ipotesi di un trasferimento in bianconero. So che se ne è parlato tanto, ma sono molto, molto felice al Chelsea. L'anno scorso ho firmato un nuovo contratto e questo vuol dire che voglio rimanere a lungo al Chelsea. Non sono mai stato turbato da quello che è stato detto".

GOETZE: "MI PIACEREBBE ANDARE ALL'ESTERO"Mario Goetze alla Juventus è qualcosa di più di una semplice ipotesi di mercato. La conferma, in maniera più o meno diretta, è arrivata dallo stesso fantasista tedesco: "La Juventus è una grande squadra che ha disputato una grande stagione. Non voglio commentare le voci di mercato, per ora". Il rapporto con Guardiola però è ai minimi storici: "Penso che giocare all'estero potrebbe essere un'esperienza positiva, potrebbe piacermi. Vedremo".

ISCO, OPERAZIONE QUASI IMPOSSIBILEUna delle idee per la trequarti della Juventus è Isco del Real Madrid, ma l'affare difficilmente si farà. Lo ha ribadito a Premium Sport il collega di Mediaset Espana, Alvaro Von Richetti: "Non se ne parla proprio a Madrid, il Real non lo lascerà partire. Nel mercato mai dire mai, però non c'è nessuna intenzione di venderlo da parte dei Merengues".

CONTATTI INTENSI PER ALEX SANDROLa Juventus ha intensificato i contatti col Porto per il difensore brasiliano Alex Sandro. Il giocatore, che ha diversi estimatori in Europa, costa circa 15 milioni di euro. I bianconeri però vorrebbero giocare la carta Fernando Llorente per ottenere uno sconto sul cash da versare.

DE CEGLIE VERSO L'ADDIOL'avventura di Paolo De Ceglie alla Juventus è vicina al capolinea. L'esterno sinistro, chiuso da Evra e Asamoah, ha offerte da Bologna, Carpi ed Empoli. Nei prossimi giorni potrebbe lasciare Vinovo.

DRAXLER, C'E' IL PERICOLO ARSENALLa Juventus deve stare attenta all'Arsenal per Draxler, l'alternativa vera per Goetze. I Gunners faranno un tentativo per il centrocampista offensivo dello Schalke.

TENTATIVO PER GOETZEIncassati 40 milioni di euro bonus compresi per Vidal, la Juventus ora farà un tentativo per arrivare a Goetze. Il tedesco è il grande sogno della Juventus. Beppe Marotta studia un prestito biennale con obbligo di riscatto. Oppure c'è la formula Morata: ossia dare al Bayern Monaco la possibilià di ricomprare il giocatore, a una cifra stabilita, entro due anni. Così come il Real Madrid con l'attaccante spagnolo. L'ostacolo sarebbe l'ingaggio: Goetze guadagna 7,5 milioni di euro. Ma la Juve può arrivare a 6 bonus compresi. L'alternativa rimane Draxler dello Schalke 04.

POGBA-BARCELLONA: PARLA RAIOLA"Se Laporta vince le elezioni e diventa presidente, Pogba ha buone possibilità di andare al Barcellona". parola di Mino Raiola che, intervistato da Sport.es, ha poi precisato: "Prima dovrà negoziare con me e poi con la Juventus, però si può fare". L'agente del francese ha poi ironizzato sul blitz di Soler a Torino: "Non lo conosco - ha detto -, il suo viaggio a Torino mi è sembrato molto politico, per farci una fotografia. E' stato un viaggio molto strano. Io e Paul eravamo fuori da Torino...".