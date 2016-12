16 luglio 2015 Juve, mercato live: "Pogba-Barça se vince Laporta" Lo ha confessato Raiola a Sport.es. Intanto Vidal è praticamente del Bayern: Goetze o Oscar per sostituirlo. Anche Llorente ai saluti

NUOVO CONTATTO PER DRAXLERCome conferma il nostro Nicolò Ceccarini, la Juve ha avuto un contatto in giornata con un intermediario di Draxler, segno che l'operazione è valutata attentamente dai bianconeri. La Juve pensa a un prestito con diritto di riscatto, legato alle presenze, a quota 25 milioni. A non convincere del tutto i campioni d'Italia è la condizione fisica del giocatore che lo scorso anno ha avuto diversi problemi.

POGBA-BARCELLONA: PARLA RAIOLA"Se Laporta vince le elezioni e diventa presidente, Pogba ha buone possibilità di andare al Barcellona". parola di Mino Raiola che, intervistato da Sport.es, ha poi precisato: "Prima dovrà negoziare con me e poi con la Juventus, però si può fare". L'agente del francese ha poi ironizzato sul blitz di Soler a Torino: "Non lo conosco - ha detto -, il suo viaggio a Torino mi è sembrato molto politico, per farci una fotografia. E' stato un viaggio molto strano. Io e Paul eravamo fuori da Torino...".

IL DOPO VIDAL: LE STRATEGIEIl sogno della Juventus resta Goetze del Bayern Monaco, ma il giocatore in Germania guadagna 7,5 milioni di euro all'anno e il club vorrebbe Vidal più 15 milioni. Così non si fa. La pista più praticabile resta quella di Oscar del Chelsea. Con José Mourinho, che cambiando il modo di giocare, punterebbe tutto su Witsel dello Zenit, beffando il Milan.

VIDAL, ACCORDO COL BAYERNE' stato trovato l'accordo tra Juve e Bayern Monaco per il passaggio di Arturo Vidal ai bavaresi. Ai bianconeri andranno 37 milioni di euro più altri 3 di bonus, per raggiungere così la cifra di 40 milioni chiesti inizialmente da Marotta. La trattativa è di fatto chiusa, in attesa dell'annuncio ufficiale. Non rientra nella cessione la contropartita di Mario Gotze ipotizzata tra le alternative per arrivare all'accordo tra le parti.

COMAN: "RESTO MA VOGLIO GIOCARE"Kingsley Coman chiede spazio e dice no al prestito. L'attaccante francese ha rilasciato alcune dichiarazioni all'Equipe sulla sua situazione in bianconero: "Ho parlato con la Juve e ho reso chiaro il concetto che un altro prestito non sarebbe la soluzione migliore per me. Mi sento pronto per poter avere continuità di prestazioni in bianconero, non capisco perchè non riesco ad averla. Quando giochi solamente 10 partite non puoi assolutamente prendere il ritmo. Mi piacerebbe giocare di più".

L'AGENTE DI VRSALJKO A VINOVOGiuseppe Riso, agente di Sime Vrsaljko, è sbarcato a Vinovo. Sul piatto, con i dirigenti bianconeri, discorsi su futuri talenti. Ma si riapre anche la pista per il terzino croato, che piace tanto al Napoli. Azione di disturbo o interesse concreto?

RUGANI, RIFIUTATA L'OFFERTA DEL NAPOLIOfferta rispedita al mittente. La Juventus ha rifiutato una proposta da 22 milioni di euro presentata dal Napoli per Rugani. Beppe Marotta non ha nessuna intenzione di cedere il giovane talento che l'anno scorso ha vestito la maglia dell'Empoli.

CACCIA AL SOSTITUTO: GOETZE O OSCARLa Juve non perde tempo ed è alla ricerca del sostituto di Vidal: Allegri vuole un trequartista. Sul taccuino di Marotta tanti campioni, da Goetze a Oscar, che sembrano in vantaggio, passando per Isco, Ozil, Cuadrado e Draxler. Il tedesco è in rotta con il Bayern Monaco e potrebbe fare il percorso inverso del cileno. I dirigenti bianconeri hanno già contattato l'entourage del giocatore che ha deciso l'ultima finale dei Mondiali. E spunta anche una telefonata tra Allegri e Guardiola per discutere direttamente dell'affare. Da monitorare la situazione che porta al brasiliano del Chelsea, chiesto pubblicamente dall'allenatore bianconero.

VIDAL, E' IL GIORNO DELL'ADDIOE' tutto fatto per Arturo Vidal al Bayern Monaco. L'agente del cileno, Fernando Felicevich, si trova da ieri sera in Baviera per sistemare gli ultimi dettagli, un ricco quadriennale. Già in giornata potrebbe arrivare la fumata bianca.

LLORENTE VERSO IL REAL MADRIDAnche Fernando Llorente è in uscita, ma questa non è una novità. Qualcosa si sta muovendo e il Real Madrid sembra intenzionato a fare sul serio: Benitez ha chiesto il basco a Florentino Perez. Sempre vive, però, le piste che portano a Porto e Tottenham. Situazione in evoluzione.

SONDAGGI PER DRAXLERE' Julian Draxler il nome nuovo per il dopo Arturo Vidal. Non c'è ancora alcuna trattativa, ma il 21enne talento dello Schalke 04 piace molto ai bianconeri.

ALEX SANDRO A UN PASSOAlex Sandro è sempre più vicino alla Juventus. Per arrivare al terzino brasiliano, i bianconeri sono pronti a versare nelle casse del Porto 12-15 milioni di euro.

IL PORTO SU LLORENTE: SCAMBIO CON ALEX SANDRO?La Juve continua a seguire Alex Sandro del Porto: il brasiliano, in scadenza di contratto tra un anno, ha una clausola rescissoria di pari a 50 milioni ma, vista la sua situazione contrattuale, i portoghesi sono disposti a trattare sulla base di 15 milioni circa. E al Porto piace Llorente: eventualmente una pedina di scambio importante.

CONTATTI CON IL VERONA PER SALALa Juve sta pensando a Jacopo Sala, esterno del Verona che piace anche al Napoli: il club veneto valuta il giocatore sei milioni. In caso di partenza di Isla, ecco il possibile sostituto.

IL SIVIGLIA TORNA ALLA CARICA PER ISLAMauricio Isla in uscita: il difensore cileno, reduce da un'ottima Coppa America piace infatti al Siviglia alla ricerca di un sostituto di Alex Vidal venduto al Barcellona.

TRE DIFENSORI SOTTO OSSERVAZIONEMassimiliano Allegri durante il ritiro sonderà le condizioni di Barzagli e valuterà Rugani. Poi la Juventus deciderà se investire su un difensore. I nomi sulla lista sono Savic, Nastasic e Rudiger, classe '93 dello Stoccarda.