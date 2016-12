18 luglio 2015 Juve, mercato live: Oscar si allontana dai bianconeri Il giocatore del Chelsea gela Allegri

OSCAR: "MAI PENSATO DI ANDARE ALLA JUVE"Al momento Oscar si allontana dalla Juve. "Non ho mai considerato l'ipotesi di un trasferimento in bianconero. So che se ne è parlato tanto, ma sono molto, molto felice al Chelsea. L'anno scorso ho firmato un nuovo contratto e questo vuol dire che voglio rimanere a lungo al Chelsea. Non sono mai stato turbato da quello che è stato detto".

GOETZE: "MI PIACEREBBE ANDARE ALL'ESTERO"Mario Goetze alla Juventus è qualcosa di più di una semplice ipotesi di mercato. La conferma, in maniera più o meno diretta, è arrivata dallo stesso fantasista tedesco: "La Juventus è una grande squadra che ha disputato una grande stagione. Non voglio commentare le voci di mercato, per ora". Il rapporto con Guardiola però è ai minimi storici: "Penso che giocare all'estero potrebbe essere un'esperienza positiva, potrebbe piacermi. Vedremo".

ISCO, OPERAZIONE QUASI IMPOSSIBILEUna delle idee per la trequarti della Juventus è Isco del Real Madrid, ma l'affare difficilmente si farà. Lo ha ribadito a Premium Sport il collega di Mediaset Espana, Alvaro Von Richetti: "Non se ne parla proprio a Madrid, il Real non lo lascerà partire. Nel mercato mai dire mai, però non c'è nessuna intenzione di venderlo da parte dei Merengues".

CONTATTI INTENSI PER ALEX SANDROLa Juventus ha intensificato i contatti col Porto per il difensore brasiliano Alex Sandro. Il giocatore, che ha diversi estimatori in Europa, costa circa 15 milioni di euro. I bianconeri però vorrebbero giocare la carta Fernando Llorente per ottenere uno sconto sul cash da versare.

DE CEGLIE VERSO L'ADDIOL'avventura di Paolo De Ceglie alla Juventus è vicina al capolinea. L'esterno sinistro, chiuso da Evra e Asamoah, ha offerte da Bologna, Carpi ed Empoli. Nei prossimi giorni potrebbe lasciare Vinovo.

DRAXLER, C'E' IL PERICOLO ARSENALLa Juventus deve stare attenta all'Arsenal per Draxler, l'alternativa vera per Goetze. I Gunners faranno un tentativo per il centrocampista offensivo dello Schalke.

TENTATIVO PER GOETZEIncassati 40 milioni di euro bonus compresi per Vidal, la Juventus ora farà un tentativo per arrivare a Goetze. Il tedesco è il grande sogno della Juventus. Beppe Marotta studia un prestito biennale con obbligo di riscatto. Oppure c'è la formula Morata: ossia dare al Bayern Monaco la possibilià di ricomprare il giocatore, a una cifra stabilita, entro due anni. Così come il Real Madrid con l'attaccante spagnolo. L'ostacolo sarebbe l'ingaggio: Goetze guadagna 7,5 milioni di euro. Ma la Juve può arrivare a 6 bonus compresi. L'alternativa rimane Draxler dello Schalke 04.

POGBA-BARCELLONA: PARLA RAIOLA"Se Laporta vince le elezioni e diventa presidente, Pogba ha buone possibilità di andare al Barcellona". parola di Mino Raiola che, intervistato da Sport.es, ha poi precisato: "Prima dovrà negoziare con me e poi con la Juventus, però si può fare". L'agente del francese ha poi ironizzato sul blitz di Soler a Torino: "Non lo conosco - ha detto -, il suo viaggio a Torino mi è sembrato molto politico, per farci una fotografia. E' stato un viaggio molto strano. Io e Paul eravamo fuori da Torino...".

IL DOPO VIDAL: LE STRATEGIEIl sogno della Juventus resta Goetze del Bayern Monaco, ma il giocatore in Germania guadagna 7,5 milioni di euro all'anno e il club vorrebbe Vidal più 15 milioni. Così non si fa. La pista più praticabile resta quella di Oscar del Chelsea. Con José Mourinho, che cambiando il modo di giocare, punterebbe tutto su Witsel dello Zenit, beffando il Milan.

VIDAL, ACCORDO COL BAYERNE' stato trovato l'accordo tra Juve e Bayern Monaco per il passaggio di Arturo Vidal ai bavaresi. Ai bianconeri andranno 37 milioni di euro più altri 3 di bonus, per raggiungere così la cifra di 40 milioni chiesti inizialmente da Marotta. La trattativa è di fatto chiusa, in attesa dell'annuncio ufficiale. Non rientra nella cessione la contropartita di Mario Gotze ipotizzata tra le alternative per arrivare all'accordo tra le parti.

COMAN: "RESTO MA VOGLIO GIOCARE"Kingsley Coman chiede spazio e dice no al prestito. L'attaccante francese ha rilasciato alcune dichiarazioni all'Equipe sulla sua situazione in bianconero: "Ho parlato con la Juve e ho reso chiaro il concetto che un altro prestito non sarebbe la soluzione migliore per me. Mi sento pronto per poter avere continuità di prestazioni in bianconero, non capisco perchè non riesco ad averla. Quando giochi solamente 10 partite non puoi assolutamente prendere il ritmo. Mi piacerebbe giocare di più".

L'AGENTE DI VRSALJKO A VINOVOGiuseppe Riso, agente di Sime Vrsaljko, è sbarcato a Vinovo. Sul piatto, con i dirigenti bianconeri, discorsi su futuri talenti. Ma si riapre anche la pista per il terzino croato, che piace tanto al Napoli. Azione di disturbo o interesse concreto?

CACCIA AL SOSTITUTO: GOETZE O OSCARLa Juve non perde tempo ed è alla ricerca del sostituto di Vidal: Allegri vuole un trequartista. Sul taccuino di Marotta tanti campioni, da Goetze a Oscar, che sembrano in vantaggio, passando per Isco, Ozil, Cuadrado e Draxler. Il tedesco è in rotta con il Bayern Monaco e potrebbe fare il percorso inverso del cileno. I dirigenti bianconeri hanno già contattato l'entourage del giocatore che ha deciso l'ultima finale dei Mondiali. E spunta anche una telefonata tra Allegri e Guardiola per discutere direttamente dell'affare. Da monitorare la situazione che porta al brasiliano del Chelsea, chiesto pubblicamente dall'allenatore bianconero.