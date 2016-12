Juve, mercato live: Oscar, l'ostacolo è Mourinho

11 luglio 2015 Juve, mercato live: Oscar, lʼostacolo è Mourinho Idea Lavezzi se non si riesce ad arrivare al trequartista del Chelsea

MD, RAIOLA CHIEDE PER POGBA IL 10% DI COMMISSIONIPogba? Costa più di quanto si potesse immaginare. Il Barcellona fa i conti con il colpo dell'estate e scopre, scrive il Mundo Deportivo, che tra gli ostacoli da superare c'è Mino Raiola. L'agente del francese, dice il quotidiano spagnolo, pretende infatti per sé una commissione del 10% che farebbe quindi lievitare ulteriormente il costo totale dell'operazione

MOURINHO CONFERMA OSCARC'è José Mourinho sulla strada tra Oscar e la Juve. Lo Special One, secondo Tuttosport, ha convocato il trequartista brasiliano per un colloquio, confermandogli la fiducia e la centralità nel progetto del Chelsea. A questo punto sembra davvero difficile riuscire a strappare il brasiliano, che costa 40 milioni di euro. Discorso diverso per Cuadrado: la Juve volerà di nuovo a Londra per trattare il colombiano.

KHEDIRA VUOLE OZIL"In campo Ozil è un genio, nel suo ruolo è il migliore al mondo. Per me è un amico vero, se vuoi vincerlo devi averlo in squadra". Così Khedira ha parlato a Tuttosport, spingendo la Juve verso Ozil. Ma per sferrare un assalto del genere servirebbe una cessione. Magari proprio all'Arsenal, che sta pensando a Vidal.

CONTATTI COL PSG PER LAVEZZIDopo l'addio a Tevez, la Juve è sempre a caccia di un numero 10. E secondo quanto riferito da Niccolò Ceccarini durante Calciomercato su Prermium Sport, i bianconeri starebbero valutando la possibilità di far rientrare in Italia Lavezzi. Marotta avrebbe già avviato dei contatti col Psg per capire la fattibilità dell'operazione.

OGBONNA AL WEST HAM PER 11 MILIONIAdesso è ufficiale, Angelo Ogbonna è un nuovo giocatore del West Ham. Il difensore, dopo aver sostenuto le visite mediche, ha firmato un quadriennale: "Non vedo l'ora di cominciare, sono pronto per questa nuova avventura", le sue prime parole. La Juve incasserà 11 milioni di euro, pagabili in 3 anni. Questa operazione genera una plusvalenza di 2,3 milioni di euro.

ABDENNOUR, SI INSERISCE L'ATLETICOL'Atletico Madrid continua a inserirsi nelle trattative dei club italiani. L'ultimo giocatore finito nel mirino dei Colchoneros è Abdennour, difensore dei Monaco accostato ad esempio alla Juve. I bianconeri, va detto, ultimamente avevano un po' mollato la presa preferendo Nastasic.

NASTASIC COSTA 13 MILIONIIl difensore dello Schalke, Nastasic, costa 13 milioni di euro. La Juventus è avvisata. Il giocatore, l'anno scorso in prestito allo Schalke 04, ha già giocato in Italia, nella Fiorentina.

PIACE ALEX SANDRO DEL PORTOIl Porto vuole Llorente, ma la Juventus chiede 12 milioni per l'attaccante spagnolo. E un altro ostacolo per i lusitani è l'ingaggio dell'attaccante: 4,5 milioni all'anno. Allora ecco che spunta una contropartita, gradita a Beppe Marotta: Alex Sandro, il terzino brasiliano che gli osservatori bianconeri avevano già visionato durante la sfida di Champions League tra Porto e Bayern Monaco.

JUVE SULLE TRACCE DI OZILSecondo TuttoSport, la Juventus ha un nome nuovo sul taccuino dopo quelli di Oscar e Berardi. Il club campione d'Italia avrebbe fatto un sondaggio con l'Arsenal per Mesut Ozil: costa 40 milioni e il suo arrivo è legato alla cessione di uno tra Pogba e Vidal.

AGENTE BERARDI: "SUBITO ALLA JUVE? LO ESCLUDO"Simone Seghedoni, agente di Domenico Berardi, gela Marotta e la Juventus su un possibile ritorno sin da questa stagione del suo assistito a Torino. "Escludo totalmente che possa verificarsi questa possibilità. Gli accordi presi tra la Juve e il Sassuolo sono stati chiari, non ci sono discussioni - ha detto a Fantagazzetta.com -. L'obiettivo è quello di disputare una grande stagione con il Sassuolo quest'anno per poi ritagliarsi un ruolo da protagonista alla Juventus. Altre soluzioni prima dell'estate del 2016? Non ci sarà spazio per altre soluzioni".

AGENTE LLORENTE: "PORTO UNA SOLUZIONE"Il Porto è destinazione gradita a Fernando Llorente. Parola del fratello-agente Jesus. "Ha un contratto fino al 30 luglio 2017, il Porto tuttavia non è un'ipotesi da scartare. Fernando vuole giocare con continuità per non perdere il posto nella nazionale spagnola".

IL FROSINONE SU DE CEGLIEIl neo-promosso Frosinone ha messo nel mirino Paolo De Ceglie. Il nodo, secondo quanto riporta Tuttofrosinone.com, è la formula: i laziali lo vorrebbero in prestito, i bianconeri lo vogliono vendere.

ANCHE IL PORTO SU LLORENTEMezza Europa in fila per Fernando Llorente. In primis, era stato il Real Madrid, ma con il passare del tempo hanno fatto un sondaggio anche Siviglia, Monaco e Tottenham per l'attaccante della Juventus. Adesso è spuntato anche il Porto, che vorrebbe lo spagnolo per il dopo Jackson Martinez, andato all'Atletico Madrid.