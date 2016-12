6 agosto 2015 Juve, mercato live. Mascherano gela tutti: "Il mio legame con il Barcellona non si può mettere in dubbio" Tutto fatto per Siqueira, ma il Psg tenta il colpo di mano. Pronti 10 milioni per Guarin<

NIENTE WESTERMANN: VA AL BETISNiente Juve per Heiko Westermann: il difensore, svincolato, ha firmato un contratto con il Betis di Siviglia.

IL SIVIGLIA INSISTE PER LLORENTEIl Siviglia continua a lavorare sul mercato. Dopo Immobile, il club andaluso insiste per Llorente. "In fase di mercato posso dire poco, se ne occupa Monchi. Io sono soddisfatto con la squadra che ho, ma è inevitabile che in questa fase possa partire qualcuno o arrivare qualche altro giocatore per migliorare la rosa. Abbiamo bisogno di tre attaccanti effettivi e stiamo visionando il mercato per riuscire a sfruttare qualche occasione importante. Devo dire che a oggi la rosa può già ben figurare in tutte le competizioni alle quali parteciperemo", ha spiegato il tecnico Unai Emery.

PER GUARIN PRONTI 10 MILIONI DI EUROCome svela il nostro Paolo Bargiggia, la Juve sarebbe pronta a fare un'offerta all'Inter per Fredy Guarin. Sul piatto i bianconeri metterebbero 10 milioni di euro.

IN ATTESA PER GOETZELa Juve resta in attesa per Mario Goetze. Dopo le parole del giocatore, si attende la decisione di Guardiola: se lo "libererà", allora i bianconeri sono pronti, forti dell'accordo per il prestito con il Bayern.

ALLEGRI: "PARLARE DI MERCATO ORA NON HA SENSO""Parlarne ora non ha senso: dobbiamo pensare solo al primo obiettivo importante della stagione", queste le parole di Massimiliano Allegri durante la conferenza stampa in vista della Supercoppa contro la Lazio.

MASCHERANO DICE NO ALLA JUVEUn no secco quello di Mascherano alla Juventus. Dopo le indiscrezioni di questi giorni su un possibile approdo in bianconero, ecco le parole dopo il match contro la Roma: "Sono a conoscenza dell'interesse di qualche squadra nei miei confronti ma il mio legame con il Barcellona non si può mettere in dubbio. E' forte come sempre e lo sarà fino all'ultimo giorno".

SIQUEIRA: IL PSG TENTA IL COLPOC'è un piccolo intoppo per l'affare Siqueira. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, ci sarebbe anche il Psg sul giocatore dell'Ateltico Madrid. Ma la Juventus, che ha l'accordo totale col giocatore è tranquilla e sicura di portare a Torino il difensore.

ULTIMATUM PER DRAXLERNon si molla Draxler. Beppe Marotta è sempre in pressing sullo Schalke e le "diplomazie" sono al lavoro per limare le differenze. Intanto c'è stato un nuovo contatto fra i bianconeri e i tedeschi e uno ulteriore è previsto subito dopo la Supercoppa italiana di sabato. La posizione dei bianconeri, però, non cambierà: 15 milioni di euro più bonus fino a 9.

IL PALERMO: "VAZQUEZ NON SI VENDE"Il Palermo ha messo subito in chiaro le cose: Franco Vazquez non si vende. "Come anticipato dal Presidente Maurizio Zamparini, nelle scorse settimane, il calciatore Franco Vazquez non è sul mercato. Non esiste e non esisterà una trattativa né con la Juventus, né con altri club per la cessione del giocatore argentino che sarà uno dei punti fermi del Palermo 2015/2016", ha scritto il club rosanero sul proprio sito.

LE CIFRE PER SIQUEIRACi sono le cifre per l'operazione che porterà Siqueira a vestire la maglia bianconera: prestito da 2 milioni e riscatto obbligatorio a 7.

GOETZE CONTRO GUARDIOLAIn gol contro il Milan, Mario Goetze uscendo dal campo di gioco aveva scambiato un "cinque" con Pep Guardiola. Sembrava sancita la pace tra l'attaccante e il tecnico, ma nel dopo partita Goetze ha riaperto la polemica con l'allenatore spagnolo, reo di non considerarlo abbastanza: "Gli ultimi due anni qui non sono stati così semplici. Vedremo cosa succederà. Si vedrà se Pep parlerà più spesso con me". Marotta e la Juve sta alla finestra.

DE BRUYNE VERSO IL MANCHESTER CITYKevin De Bruyne, uno degli obiettivi della Juve, potrebbero presto giocare in Premier, per la precisione con la maglia del Manchester City. Il centrocampista offensivo belga sarebbe lasciato partire dal Wolfsburg solo per 50 milioni di sterline (70 milioni di euro).

PRESSING SUL PALERMO PER VAZQUEZPressing della Juventus per Franco Vazquez. Il giocatore del Palermo è tra i candidati per il ruolo di fantasista. I bianconeri, però, sono da tempo sul giocatore. Con i siciliani i rapporti sono buoni e quindi qualche novità in questo senso potrebbe esserci.

SIQUEIRA MOLTO VICINO L'ACCORDOPrestito con obbligo di riscatto. Con questa formula la Juventus sta per chiudere con Guilherme Siqueira dell'Atletico Madrid.

GUNDOGAN: ECCO IL NOME NUOVOC'è un nome nuovo per il centrocampo della Juve. E il nome è quello di Ilkay Gundogan del Borussia Dortmund. Con l'addio di Vidal e il k.o. di Kherida, il giocatore tedesco potrebbe far davvero comodo ai bianconeri.

DRAXLER, BIANCONERI OTTIMISTI"Tra domanda e offerta per Draxler non c'è più una forbice molto ampia". Lo dice l'esperto di mercato di Premium Sport Claudio Raimondi che spiega come la Juventus sia sempre molto interessata al giocatore del lo Schalke 04. Insomma, segnali positivi che presto potrebbero trasformarsi in affari concreti.

ALEX SANDRO RINNOVA COL PORTOSecondo il quotidiano portoghese A Bola, in settimana il Porto ufficializzerà il rinnovo di contratto di Alex Sandro, il terzino brasiliano a lungo inseguito dalla Juventus. A fronte di un aumento di stipendio, verrà abbassata la clausola di rescissione del giocatore, fissata ora a 50 milioni. I bianconeri restano vigili sulla questione, ma il favorito per la fascia sinistra resta Siqueira dell'Atletico Madrid.

WESTERMANN INSISTEHeiko Westermann ha parlato ancora dell'ipotesi Juventus. "Indossare la maglia bianconera sarebbe un onore per me. Ho ricevuto tante offerte, ma mi piacerebbe fare un'esperienza all'estero".