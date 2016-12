31 agosto 2015 Juve, mercato live - Marotta: "Hernanes è bianconero" Ai nerazzurri vanno 11 milioni di euro, il Profeta firma fino al 2018. Visite mediche a Torino

HERNANES, TERMINATE LE VISITE MEDICHE Sono durate un'ora le prime visite mediche di Hernanes alla Clinica Fornaca. Domani mattina i test fisici al centro di medicina dello sport.

ANCHE ISLA AL MARSIGLIA E' ufficiale il passaggio di Isla al Marsiglia. L'annuncio è arrivato dal sito dell'OM: ecco la foto del cileno con la nuova maglia.

HERNANES STA SVOLGENDO LE VISITE MEDICHE A TORINO Hernanes è già a Torino e, a sorpresa, ha già iniziato le visite mediche alla Clinica Fornaca. Non perde tempo il Profeta.

DE CEGLIE HA FIRMATO CON IL MARSIGLIA De Ceglie ha firmato con il Marsiglia. Il terzino ha già posato con la nuova maglia per la foto di rito.

HERNANES HA FIRMATOE dopo le parole di Marotta, Hernanes ha firmato il contratto che lo lega alla Juventus fino al 30 giugno 2018, tre anni. Un anno in più rispetto a quello che lo legava all'Inter, Hernanes guadagnerà 2,7 milioni a stagione. Hernanes va subito a Torino. Domani le visite mediche.

MAROTTA: "HERNANES E' DELLA JUVE" Ora Hernanes è ufficiale alla Juve. Nessun comunicato, ci ha pensato Marotta ai microfoni di FcInternews: "Sì, ormai è tutto fatto: Hernanes è della Juventus. Si trasferisce a Torino per 11 milioni di euro".

HERNANES FIRMA FINO AL 2018Hernanes diventerà un giocatore della Juventus nelle prossime ore. Tutto fatto con l'Inter, arriva a titolo definitivo: ai nerazzurri vanno 11 milioni di euro, contratto fino al 2018 da 2,7 milioni di euro a stagione.

HERNANES, VERTICE AGENTE-JUVEPoco dopo le 18,30, il procuratore di Hernanes ha cominciato l'incontro coi dirigenti della Juventus per mettere a punto il nuovo contratto. Hernanes è legato all'Inter fino al 2018, ancora due stagioni, è da ritenere che oltre ai due garantiti, per il Profeta ci sia un nuovo contratto fino al 2019.

DE CEGLIE CONVINTO: FIRMA PER L'OMAlla fine De Ceglie sembra aver accettato l'offerta dell'Om. Secondo Tuttomercato, l'esterno bianconero firmerà alle 19 per i francesi

DE CEGLIE-MARSIGLIA: SI COMPLICANiente Marsiglia per Paolo De Ceglie: sarebbe saltato il trasferimento al Marsiglia del terzino bianconero, che al momento resta alla Juventus, ma sempre in uscita.

HERNANES E' VICINISSIMO Hernanes è oramai a un passo dalla Juventus. I bianconeri hanno trovato l'accordo con l'Inter sulla base di 11 milioni di euro per il cartellino del brasiliano. Ora si discutono i dettagli: arriverà a titolo definitivo. Hernanes era arrivato all'Inter a gennaio 2014, dalla Lazio, per 15 milioni: in nerazzurro 52 partite e 7 gol.

VAZQUEZ, ZAMPARINI VUOLE 40 MLNIl Palermo si tiene stretto Vazquez. Il giocatore piace alla Juventus, ma Maurizio Zamparini vuole 40 milioni di euro.

HAMSIK, IL NAPOLI HA DETTO NO A UNA MEGA OFFERTA Clamoroso, la Juventus ha presentato un'offerta al Napoli per Marek Hamsik. A riverlarlo è stato il nostro Raffaele Auriemma a Radio Crc: "Posso rivelare una notizia su Marek Hamsik. Lo slovacco è stato inseguito a lungo dalla Juventus. L'offerta dei bianconeri era la seguente: 30 milioni più Sturaro. De Laurentiis, tuttavia, ha detto di no. Come immaginare poi lo slovacco con un'altra maglia? Lui si sente napoletano dentro".

FERRERO: "SORIANO, C'E' ANCHE LA JUVE" Non solo Milan e Napoli su Roberto Soriano. Ferrero ha svelato l'interessamento dei bianconeri per il centrocampista della Sampdoria: "Lo vogliono tutti, anche la Juventus".

DALL'INGHILTERRA ARRIVA LA VOCE NASRI Il Daily Mail rilancia Samir Nasri per la Juventus. L'esterno è in uscita dal Manchester City dopo l'arrivo di De Bruyne. Marotta starebbe pensando a lui per mettere a segno il grande colpo. Voce che in Italia, al momento, non trova conferme.

DE CEGLIE AL MARSIGLIAPaolo De Ceglie lascia la Serie A e la Juventus e si trasferisce in prestito gratuito al Marsiglia. Il terzino firmerà per un anno.

LEMINA A TORINO PER LE VISITEMario Lemina, mediano franco-gabonese prelevato dal Marsiglia, è a Torino dove sta effettuando le visite mediche. Gli esami per il calciatore dell'Under 21 transalpina sono previsti presso la Clinica Fornaca di Sessant e quindi all'Istituto di Medicina dello Sport del capoluogo piemontese.

HERNANES, MAROTTA E PARATICI GIÀ A MILANO PER TRATTAREI dirigenti della Juventus Marotta e Paratici sono già sbarcati a Milano e sono già operativi: stanno imbastendo la trattativa con l'Inter per Hernanes.

LAMELA DIREZIONE MARSIGLIASi chiama Marsiglia il futuro di Lamela. Secondo un'esclusiva di calciomercato.com il trequartista argentino, nel mirino della Juve, lascerà il Tottenham per approdare al club francese.

HERNANES, PRONTI 10 MILIONIJuve a caccia di un centrocampista nell'ultimo giorno di mercato. Sfumato Draxler, nelle ultime ore ha preso quota il nome di Hernanes. Il manager del brasiliano dell'Inter è in arrivo in Italia. Il club bianconero sarebbe disposto a mettere sul piatto della bilancia 10-12 milioni con la formula del prestito oneroso per il primo anno. Dal canto suo invece l'Inter aprirebbe per un'operazione con obbligo di riscatto o a titolo definitivo.

LAMELA, CONTATTI CON IL TOTTENHAMAltri, ovviamente, i nomi nella lista dei dirigenti della Juve oltre a Hernanes. Uno di questi è Lamela: previsti - come rivela Tuttosport - nuovi contatti con il Tottenham, con cui il giocatore ha un contatto triennale. Piace anche Vazquez del Palermo.



PIACE SEMPRE WITSEL MA COSTA TROPPONel mirino della Juve c'è anche Witsel, inseguito anche dal Milan. In queste ore - come riferisce la 'Gazzetta dello Sport' - non sono mancati i contatti con l'entourage del nazionale belga dello Zenit ma i 25 milioni chiesti dallo Zenit sono considerati troppi.

RISPUNTA L'IDEA HERNANESSfumato Draxler, in casa Juve si pensa alle alternative. Due i nomi più caldi del momento: Hernanes e Vazquez, con il nerazzurro preferito al rosanero. Entrambe le opzioni però sembrano molto complicate, visti i tempi stretti prima della chiusura del mercato.

ISLA, VISITE COL MARSIGLIA Per Isla viaggio al contrario rispetto a Lemina. Da Torino a Marsiglia per l'esterno che ha svolto le visite mediche con l'Olympique. Fra qualche ora l'annuncio del prestito.