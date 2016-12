22 luglio 2015 Juve, mercato live: lunedì missione per Goetze Trattativa Draxler: accordo col giocatore

GOETZE NON ESCLUDE DRAXLERL'assalto a Goetze non chiude la pista Draxler. La Juve ha incontrato in giornata a Milano gli intermediari del giocatore dello Schalke: c'è un accordo di contratto a 2,7/3 milioni a stagione. Marotta conta di regalare ad Allegri almeno un colpo di mercato, ma possibilmente due, entro una decina di giorni. Anche per Draxler la Juve punta al prestito, lo Schalke deve decidere.

LUNEDÌ MISSIONE PER GOETZEBeppe Marotta volerà lunedì a Monaco ufficialmente per definire la cessione di Vidal al Bayern. Sarà invece anche l'occasione per dare l'assalto a Goetze. Il dirigente bianconero sonderà sia la volontà del giocatore che la disponibilità del Bayern ad accettare la formula del prestito oneroso.

GOETZE, TORNA L'OTTIMISMOLa Juve torna a lavorare su Mario Goetze, nonostante il viaggio del ds Paratici in Germania e l'accordo con l'agente di Julian Draxler dello Schalke (contratto di cinque anni a 4 milioni netti a stagione). Tra i dirigenti bianconeri regna ora un cauto ottimismo riguardo al giocatore del Bayern Monaco. La Juve e il club bavarese - come ha rivelato Paolo Bargiggia nel corso di Premium Sport - hanno in pratica già l'accordo per il prestito di Goetze. Ma il Bayern sta aspettando che sia Goetze a dire l'ultima parola.

BONUCCI, TUTTO OK PER IL RINNOVOParti sempre più vicine al rinnovo di Leonardo Bonucci alla Juventus. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport si va verso un quinquennale da 3,5 milioni più bonus, in pratica lo stesso trattamento riservato a Claudio Marchisio. Bonucci è arrivato in bianconero nel 2010.

BENATIA SI OFFREMehdi Benatia si sarebbe offerto alla Juventus, come riporta Tuttosport. Il difensore avrebbe voglia di lasciare il Bayern Monaco e tramite il suo entourage ha contattato i bianconeri. Guardiola lo valuta 25 milioni di euro.

L'AGENTE DI DRAXLER: "A 25 MLN SI CHIUDE"La clausola rescissoria di 45 milioni di euro per Draxler non è più valida, un bel vantaggio per la Juve. A confermarlo è l'agente del tedesco dello Schalke, Roger Wittman: "E' vero. Il termine della validità della clausola rescissoria è scaduto il 30 giugno e questa data varrà anche per le prossime due stagioni visto che il contratto del giocatore con lo Schalke scadrà nel giugno del 2018. E' anche vero che stiamo trattando con la Juve e secondo me sui 25 milioni l'affare si può concludere", le parole riportate da Tuttosport.

NON SOLO ALEX SANDRO: C'E' SIQUEIRAIl Porto sarebbe pronto a fare lo sconto alla Juve per Alex Sandro, riducendo la clausola da 50 a a 25 milioni di euro, e magari inserendo nell'operazione Llorente. Intanto, però, dall'Atletico Madrid è arrivata l'apertura per la cessione di Siqueira, messo da parte dal ritorno di Filipe Luis.

DRAXLER HA DETTO SI' ALLA JUVEJulian Draxler ha detto sì alla Juventus. I bianconeri, dopo aver ricevuto l'ok a trattare con il giocatore dallo Schalke 04, hanno raggiunto un'intesa di massima con il tedesco che ha dato l'ok al trasferimento. La trattativa comunque non è delle più semplici per via della richiesta alta di 30 milioni di euro della squadra di Gelsenkirchen.

DRAXLER: OFFERTA DA 25 MILIONIC'è l'offerta della Juventus allo Schalke 04 per Julian Draxler. I bianconeri hanno messo sul piatto 20 milioni più 5 di bonus per il trequartista, mentre il club tedesco ne ha chiesto 30. Al giocatore 4-5 milioni l'anno, ma Marotta ne offre 3 più bonus.

LO UNITED SU LLORENTEFernando Llorente potrebbe finire in Premier League. Sull'attacante basco della Juventus c'è il Manchester United di Van Gaal, tecnico che ha dichiarato di stimare molto il giocatore.

DS SCHALKE: "JUVE AUTORIZZATA A TRATTARE DRAXLER"Il pressing della Juventus su Julian Draxler è nella sua fase più calda. Il ds dello Schalke 04, Horst Heldt, ha confermato la trattativa alla Bild: "La Juventus ci ha chiesto formalmente di poter trattare con l'agente di Draxler. Noi abbiamo acconsentito, ma al momento non c'è alcuna offerta precisa da Torino".

PARATICI IN GERMANIA, MISSIONE CONCLUSAIl diesse juventino Fabio Paratici è rientrato in Italia dopo aver concluso la missione a Gelsenkirchen per Julian Draxler dello Schalke. In poco più di 24 ore sono state messe a punto le mosse per concludere la trattativa coi dirigenti tedeschi. Ora si passa ai conti e alle riflessioni, senza abbandonare le altre trattative di mercato che portano, per esempio, a Goetze e non solo. La missione per Draxler, comunque, ha chiuso la prima fase dalle quale trapelano problemi economici: lo Schalke lo cede solo in via definitiva, la Juve ha proposto il prestito con riscatto oneroso.

IL LIVERPOOL SU GOETZELa Juve va di fretta su Draxler. E la frenata di questi giorni su Goetze, da parte bianconera, ha indotto il Liverpool ad aprire un discorso con l'attaccante tedesco e col Bayern Monaco per capire quali sono i margini di intervento. Dunque, una concorrente di alto profilo per Marotta e Paratici, concentrati comunque -in queste ore- su Draxler.

IL WOLFSBURG: "NON VENDIAMO DE BRUYNE"La Juve vuole Kevin de Bruyne, ma il dg dei tedeschi, Francisco Garcia, non ne vuole sapere, a meno che non sia lo stesso giocatore a chiedere di essere ceduto.