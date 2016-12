8 agosto 2015 Juve, mercato live: lo Schalke apre alla cessione di Draxler I tedeschi pronti ad accettare lʼofferta di 15 milioni più bonus, ma si torna su Gundogan

PEPE A UN PASSO DAL CHIEVOSeconde parte di visite mediche per Simone Pepe che presto potrebbe diventare un giocatore del Chievo Verona. Attesa per l'ufficialità.

DALLA SPAGNA: REAL-POGBA A OGNI COSTODalla Spagna tornano a parlare del Real Madrid su Paul Pogba. Secondo El Pais i Blancos sarebbero disposti ad avere il francese a "ogni costo".

LO SCHALKE APRE PER DRAXLERSpiragli di luce per Julian Draxler. Dopo la chiusura di Sammer su Goetze, sembra che ci sia una schiarita per il giovane talento dello Schalke 04. Il club tedesco, infatti, sarebbe disposto ad accettare l'offerta bianconera di 15 milioni di euro più 9 di bonus, vista la volontà del giocatore di andare a Torino e il rischio di non poter incassare la stessa somma in futuro.

ANCHE GUNDOGAN NEL MIRINOLa Juve riapre la pista che porta a Ikay Gundogan. I bianconeri sarebbero alla finestra per il giocatore del Borussia Dortmund, capace di ricoprire sia il ruolo di trequartista, sia quello di mediano.

MAROTTA: "PER DRAXLER E GOETZE SOLO SONDAGGI"Beppe Marotta ha fatto il punto sul mercato della Juve. Come scrive tuttojuve.com, il dg dei bianconeri ha spiegato ad esempio la situazione di Draxler e Goetze: "Sono sondaggi che poi non sono sfociati in trattative vere e proprie"

SAMMER: "GOETZE RIMANE AL BAYERN"Matthias Sammer, ds dei bavaresi, gela la Juventus sul fronte Goetze: "Goetze ha un contratto di due anni - ha detto in conferenza stampa - ed il suo obiettivo è essere protagonista qui al Bayern. Non ci sono altri argomenti di cui parlare. Abbiamo una grandissima squadra e Goetze conosce molto bene la situazione qui. Mi aspetto che si faccia largo, non possiamo dimenticare che è un giocatore ancora molto giovane".

GOETZE CHIAMA LA JUVESecondo quanto riporta Tuttosport, continua la difficile trattativa per portare Goetze alla Juventus. "Mario ha fatto capire che la sua situazione al Bayern nelle ultime due stagioni non è stata idilliaca. Ma è anche vero che sino a ora nessun club si è fatto avanti con una proposta economica. Il Bayern non ha preclusioni a una sua eventuale cessione, come noi non vogliamo precluderci nessuna possibilità, che sia quella di restare o andare all'estero. Manca ancora tanto alla chiusura del mercato e quindi tutto potrà ancora accadere", ha spiegato Vaulker-Struth, il procuratore del tedesco.

SIQUEIRA, ATTESO A TORINO PER LA PROSSIMA SETTIMANAL'accordo con l'Atletico Madrid è stato trovato e ora Massimiliano Allegri attende Siqueira. Il giocatore guadagnerà 2 milioni più bonus all'anno per tre stagioni. Con il club bianconero ha un accordo verbale che non dovrebbe essere messo in discussione dall'inserimento del Psg.

NIENTE WESTERMANN: VA AL BETISNiente Juve per Heiko Westermann: il difensore, svincolato, ha firmato un contratto con il Betis di Siviglia.

IL SIVIGLIA INSISTE PER LLORENTEIl Siviglia continua a lavorare sul mercato. Dopo Immobile, il club andaluso insiste per Llorente. "In fase di mercato posso dire poco, se ne occupa Monchi. Io sono soddisfatto con la squadra che ho, ma è inevitabile che in questa fase possa partire qualcuno o arrivare qualche altro giocatore per migliorare la rosa. Abbiamo bisogno di tre attaccanti effettivi e stiamo visionando il mercato per riuscire a sfruttare qualche occasione importante. Devo dire che a oggi la rosa può già ben figurare in tutte le competizioni alle quali parteciperemo", ha spiegato il tecnico Unai Emery.

PER GUARIN PRONTI 10 MILIONI DI EUROCome svela il nostro Paolo Bargiggia, la Juve sarebbe pronta a fare un'offerta all'Inter per Fredy Guarin. Sul piatto i bianconeri metterebbero 10 milioni di euro.

IN ATTESA PER GOETZELa Juve resta in attesa per Mario Goetze. Dopo le parole del giocatore, si attende la decisione di Guardiola: se lo "libererà", allora i bianconeri sono pronti, forti dell'accordo per il prestito con il Bayern.

ALLEGRI: "PARLARE DI MERCATO ORA NON HA SENSO""Parlarne ora non ha senso: dobbiamo pensare solo al primo obiettivo importante della stagione", queste le parole di Massimiliano Allegri durante la conferenza stampa in vista della Supercoppa contro la Lazio.

MASCHERANO DICE NO ALLA JUVEUn no secco quello di Mascherano alla Juventus. Dopo le indiscrezioni di questi giorni su un possibile approdo in bianconero, ecco le parole dopo il match contro la Roma: "Sono a conoscenza dell'interesse di qualche squadra nei miei confronti ma il mio legame con il Barcellona non si può mettere in dubbio. E' forte come sempre e lo sarà fino all'ultimo giorno".

SIQUEIRA: IL PSG TENTA IL COLPOC'è un piccolo intoppo per l'affare Siqueira. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, ci sarebbe anche il Psg sul giocatore dell'Ateltico Madrid. Ma la Juventus, che ha l'accordo totale col giocatore è tranquilla e sicura di portare a Torino il difensore.