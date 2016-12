22 agosto 2015 Juve, mercato live: Indiscrezione del Sun, Pogba al Chelsea Il francese a Londra per 95 milioni di euro, ma da Torino arrivano smentite

SI RIAPRE LA PISTA CHE PORTA A CUADRADOSi è riaperta, in casa Juve, la pista che porta a Cuadrado. Il Chelsea sembra infatti aver deciso di lasciar partire il colombiano con il prestito secco. Con questa formula i bianconeri lo prenderebbero in seria considerazione

POGBA INCEDIBILE PER LA JUVENTUS Da Torino arriva la smentita: Pogba non si muove dalla Juventus. Per i bianconeri il centrocampista è incedibile. Niente Chelsea all'orizzonte come scrivono in Inghilterra.

SUN: JUVE-CHELSEA, ACCORDO TROVATO PER POGBANotizia clamorosa del Sun: Juventus e Chelsea avrebbeto trovato l'accordo per Paul Pogba. Ma è ancora più clamorosa la cifra per la chiusura dell'affare. Sempre come riporta il Sun l'intesa sarebbe stata trovata per 95 milioni di euro. Exclusive: Chelsea agree £69million fee to sign Paul Pogba from Juventus http://t.co/qUkVxE7Umd #cfc #juve pic.twitter.com/wLvtPHIGfW — The Sun (@TheSun) 22 Agosto 2015

BENITEZ: "CASEMIRO RESTA QUA"Benitez ha chiuso le porte a un passaggio di Casemiro alla Juve. "Casemiro, come altri giocatori, è molto importante per la squadra, non partirà", ha detto l'allenatore del Real Madrid.

DS SCHALKE: "PER DRAXLER FORSE FARANNO UN ALTRO TENTATIVO"Il direttore sportivo dello Schalke, Horst Heldt, ha parlato ancora di Julian Draxler, seguito dalla Juventus: "Dopo la prima offerta che abbiamo respinto non ci sono stati più contatti con la Juventus. Ma mi sa che faranno un ultimo tentativo nelle prossime ore".

VAZQUEZ TENTATO DALLA JUVENTUSDifficile, difficilissimo. Ma non impossibile. Il trequartista per Allegri potrebbe essere Franco Vazquez. L'italo-argentino è stato dichiarato a più riprese incedibile dal Palermo, ma il giocatore potrebbe spingere per la cessione last minute. Al minimo segnale di Zamparini i bianconeri sono pronti a reagire.

25-30 MILIONI PER GUNDOGANL'emergenza a centrocampo ha sottolineato una mancanza in rosa per la Juventus: il centrocampista. La pista che porta a Gundogan del Borussia Dortmund si è riaperta e Marotta sarebbe pronto a dirottare i 25-30 milioni pensati per Draxler sul centrocampista del Borussia Dortmund.

ALEX TEXEIRA SI E' PROPOSTOPioggia di offerta in sede alla Juventus. Per il ruolo di trequartista è stato proposto ai bianconeri anche Alex Texeira dello Shakhtar Donestk. Al momento però è una pista freddissima.

PRONTO BLITZ PER MKHITARYAN Mentre si attende l'evolversi della trattativa per Draxler, la Juve pensa ad altri due obiettivi. Verrà fatto un tentativo per Isco, che ha una clausola da 150 milioni di euro, che costerebbe oltre 50 milioni ed è il 'cocco' di Florentino Perez. I dirigenti della Juventus dopo la partita con l'Udinese voleranno in Germania: molto probabile una missione per strappare Mkhitaryan al Borussia Dortmund. Pronta un'offerta da oltre 20 milioni. Tramontata la pista Cuadrado.

CONFERME DALLA SPAGNA: NO AL CHELSEA PER POGBADopo le voci dei tabloid britannici, anche il Mundo Deportivo conferma che il Chelsea ha avanzato un'offerta monstre alla Juventus per Pogba, "superiore ai 100 milioni di euro". L'ad del Chelsea Marina Granovskai ha contattato sia la Juventus che Mino Raiola. La Juve ha però rifiutato: Pogba rimarrà bianconero per un'altra stagione. Il Barcellona rimane alla finestra per il 2016.

CERRI AL CAGLIARIAlberto Cerri lascia la Juventus e va al Cagliari in prestito. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Vestirà la maglia numero 28.

SCHALKE: "NESSUN INTERESSE A CEDERE DRAXLER"Botta e risposta. I tifosi chiedono e Horst Heldt, direttore sportivo dello Schalke, risponde e quanto replicato a chi gli chiedeva del futuro di Julian Draxler suona come una chiusura nei confronti dell'offerta presentata dalla Juve: "Lo Schalke - he detto - non ha alcun interesse a cedere il giocatore". Il club tedesco, insomma, alle cifre proposte dai bianconeri non ci sta.

DALL'INGHILTERRA: MKHITARYAN AL LIVERPOOLDall'Inghilterra arriva una voce clamorosa: Mkhitaryan è molto vicino al Liverpool. Il Borussia Dortmund avrebbe accettato un'offerta di 25 milioni di euro presentata dai Reds.

ALTRI CONTATTI PER DRAXLERIn mattinata ci sono stati altri contatti con lo Schalke per Draxler. I bianconeri tenteranno ad alzare i bonus per accontentare i tedeschi. E se arriva Draxler, non arriverà nessun centrocampista.

WILLIAN, IL NOME NUOVO DI MAROTTAIn queste settimane sono stati accostati molti nomi alla Juve. Gli ultimi giorni di mercato serviranno a Beppe Marotta per regalare un trequartista e un centrocampista a Massimiliano Allegri. Nell'attesa di sbloccare Draxler dallo Schalke, primo obiettivo del club bianconero, adesso c'è anche il nome di Willian del Chelsea. In attacco José Mourinho ha a disposizione molti giocatori e con l'arrivo di Pedro si registra un certo traffico in fase offensiva.

MARCA: "LLORENTE AL SIVIGLIA"Secondo quanto riporta Marca.com, è imminente il passaggio di Fernando Llorente al Siviglia. Nei prossimi giorni l'affare sarà ufficializzato con la formula del prestito con diritto di riscatto. Llorente è atteso al centro sportivo di Nevrion nei prossimi giorni.

RISALGONO LE QUOTAZIONI DI CUADRADO L'arrivo di Pedro al Chelsea e le chiusure di Schalke e Dortmund per Draxler e Mkhitaryan. Ecco perché risalgono le quotazioni di Cuadrado in chiave Juve: un affare last-minute sempre più possibile.