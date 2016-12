20 luglio 2015 Juve, mercato live: incontro con Draxler, frenata Goetze Blitz di Paratici in Germania. Intanto resta sempre calda la pista Cuadrado

NON SOLO ALEX SANDRO: C'E' SIQUEIRAIl Porto sarebbe pronto a fare lo sconto alla Juve per Alex Sandro, riducendo la clausola da 50 a a 25 milioni di euro, e magari inserendo nell'operazione Llorente. Intanto, però, dall'Atletico Madrid è arrivata l'apertura per la cessione di Siqueira, messo da parte dal ritorno di Filipe Luis.

PER DE BRUYNE CHIESTI 57 MILIONISi raffredda improvvisamente la pista che porta a Kevin de Bruyne: il Wolfsburg, infatti, avrebbe chiesto 57 milioni di euro per lasciarlo partire.

INCONTRO CON DRAXLER La Juve prepara un doppio colpo e potrebbe tornare dalla Germania con grandi novità per Allegri. Secondo quanto riferito dal nostro Claudio Raimondi su Premium Sport, la pista Goetze sembra essersi raffreddata, pur restando la più ambita, mentre salgono le quotazioni di Draxler. Paratici lo ha incontrato insieme al suo procuratore a Berlino: per ora la proposta è di un contratto quinquennale per 2,5 milioni di euro, mentre il giocatore ne vorrebbe il doppio. Si cerca un'intesa, poi la Juve parlerà con lo Schalke 04. In alternativa resta sempre valida l'alternativa Kevin De Bruyne.

SEMPRE CALDA LA PISTA CUADRADOJuve scatenata sul mercato dopo l'addio a Vidal. Nel mirino bianconero, stando al nostro Claudio Raimondi, non ci sarebbero solo solo Goetze, Draxler e De Bruyne, ma anche Cuadrado. Il colombiano è un vecchio pallino dei bianconeri e la trattativa con il Chelsea resta sempre calda.

CONTATTO COL WOLFSBURG PER DE BRUYNEIl ds Paratici in Germania con l'obiettivo Draxler. Ma, attenzione, la grande sorpresa potrebbe essere Kevin De Bruyne, 24enne belga tuttofare del Wolfsburg: i bianconeri stanno sondando anche lui. Costa più di 30 milioni di euro, ma la Juve ci proverà.

PARATICI IN GERMANIA PER DRAXLERBlitz di Fabio Paratici a Gelsenkirchen per Draxler. Il ds della Juve in Germania per chiudere con lo Schalke 04. La Juve punta a un prestito oneroso, con riscatto da 20 milioni di euro, ma la trattativa può anche chiudersi a una cifra superiore, non oltre i 25 milioni. Draxler è un punto fermo, viste le difficoltà per arrivate a Goetze.

MAROTTA: "VIDAL AL BAYERN""Noi non obblighiamo nessuno ad andare via, chi ci chiede di prendere altre strade le accontentiamo. Pirlo e Tevez, così come Vidal hanno voluto provare un'esperienza diversa e li abbiamo accontentati. Penso che Vidal firmerà un contratto di 5 anni con il Bayern Monaco". Con queste parole Marotta ha ufficializzato la cessione di Vidal ai tedeschi.

MAROTTA: "NIENTE ALEX SANDRO""E' un giocatore interessante che piace a tanti club importanti. Non abbiamo iniziato una trattativa col Porto, non cerchiamo un giocatore come lui".

MAROTTA: "ABBIAMO FATTO UN SONDAGGIO PER GOETZE""Non abbiamo attivato una trattativa concreta, abbiamo fatto un sondaggio. Certo ha le caratteristiche che cerchiamo per la trequarti. Se Bayern o Goetze volessero parlarne, le cose si faranno più concrete".

MAROTTA: "ROSA DA COMPLETARE""Sappiamo di dover completare la rosa e cercheremo di farlo il più in fretta possibile".

BARGIGGIA, IL PUNTO SULLA JUVEPaolo Bargiggia fa il punto sulle trattative in corso a Casa-Juve: "Per quanto riguarda Goetze, al di là delle parole di queste ore, si attende una risposta per mercoledì. La trattativa col Bayern è stata avviata sulla base di 27 milioni, poi ci sono mosse e strategie e una risposta da dare. Molto più definito il discorso per Draxler dello Schalke, che ha accettato l'offerta bianconero (4 stagioni a 2,5 milioni all'anno), in attesa della conclusione della trattativa fra i due club.

GOETEZE: "IO E LA JUVE, NIENTE DI VERO"Mario Goetze allontana la prospettiva di un passaggio alla Juventus. "Non c'è niente di vero a proposito dell e voci che mi vorrebbero lontano dal Bayern", ha detto l'attaccante. E in suo appoggio è intervenuto Kaiser Franz Beckenbauer che al giornale tedesco Kicker ha detto: "Goetze deve restare al Bayern. Se fossi in lui, non cambierei squadra".

DUE TEDESCHI PER LA JUVEPrima Draxler e poi Goetze: la Juve parla tedesco. Il trequartista e il fantasista potrebbe arrivare insieme a Torino. Marotta vuole chiudere prima con lo Schalke per il classe 1993, poi andrà all'assalto del Bayern Monaco per il man of the match del Mondiale. Una scommessa importante e un grande colpo da regalare ad Allegri e ai tifosi.

ASSALTO AD ALEX SANDROIl tempo stringe e la Juve ha fretta di chiudere per Alex Sandro per battere la concorrenza dell'Atletico Madrid. Così Marotta sta studiando l'affare e nelle prossime ore potrebbe partire per Oporto per chiudere.

GUARDIOLA: "GOETZE? SPERO RESTI, MA..."Al Bayern Monaco l'argomento principale è quello sul futuro di Goetze. "Mario non ha giocato contro il Valencia perché affaticato, ma ora sta meglio. Se sarebbe pronto tatticamente per un campionato impegnativo come la serie A? Questo dovete chiederlo a lui, io posso solo dire che è un mio giocatore, che è molto forte e che spero che resti, ma che so bene che tutto può succedere. Certe decisioni non le prendo io", ha detto Pep Guardiola.

OSCAR: "MAI PENSATO DI ANDARE ALLA JUVE"Al momento Oscar si allontana dalla Juve. "Non ho mai considerato l'ipotesi di un trasferimento in bianconero. So che se ne è parlato tanto, ma sono molto, molto felice al Chelsea. L'anno scorso ho firmato un nuovo contratto e questo vuol dire che voglio rimanere a lungo al Chelsea. Non sono mai stato turbato da quello che è stato detto".

GOETZE: "MI PIACEREBBE ANDARE ALL'ESTERO"Mario Goetze alla Juventus è qualcosa di più di una semplice ipotesi di mercato. La conferma, in maniera più o meno diretta, è arrivata dallo stesso fantasista tedesco: "La Juventus è una grande squadra che ha disputato una grande stagione. Non voglio commentare le voci di mercato, per ora". Il rapporto con Guardiola però è ai minimi storici: "Penso che giocare all'estero potrebbe essere un'esperienza positiva, potrebbe piacermi. Vedremo".

ISCO, OPERAZIONE QUASI IMPOSSIBILEUna delle idee per la trequarti della Juventus è Isco del Real Madrid, ma l'affare difficilmente si farà. Lo ha ribadito a Premium Sport il collega di Mediaset Espana, Alvaro Von Richetti: "Non se ne parla proprio a Madrid, il Real non lo lascerà partire. Nel mercato mai dire mai, però non c'è nessuna intenzione di venderlo da parte dei Merengues".

CONTATTI INTENSI PER ALEX SANDROLa Juventus ha intensificato i contatti col Porto per il difensore brasiliano Alex Sandro. Il giocatore, che ha diversi estimatori in Europa, costa circa 15 milioni di euro. I bianconeri però vorrebbero giocare la carta Fernando Llorente per ottenere uno sconto sul cash da versare.

DE CEGLIE VERSO L'ADDIOL'avventura di Paolo De Ceglie alla Juventus è vicina al capolinea. L'esterno sinistro, chiuso da Evra e Asamoah, ha offerte da Bologna, Carpi ed Empoli. Nei prossimi giorni potrebbe lasciare Vinovo.