3 luglio 2015 Juve, mercato live: il Real freddo su Vidal Lʼazione dellʼagente del cileno non ha trovato terreno fertile. Intanto a Torino rinnova Bonucci e firma Neto

FLUMINENSE: OFFERTA RIFIUTATA PER GERSONPrimo tentativo della Juventus per Gerson andato a vuoto. Così secondo i media brasiliani O Dia e Regiao Noroeste, il Fluminense avrebbe rifiutato la proposta della Vecchia Signora di circa 16 milioni di euro per il talento su cui il Barcellona ha un'opzione.

"SU SALAH NON C'ENTRIAMO"Da Pogba a Salah, passando da Cuadrado. Giuseppe Marotta ha parlato di mercato promuovendo quello della Juventus e toccando diversi aspetti spinosi: "Abbiamo già fatto molto bene - ha dichiarato a Radio Sportiva -, la rosa è competitiva per vincere ancora. Sfrutteremo poi le opportunità che si creeranno". Uno può essere Salah: "Noi non c'entriamo, sono cose che accadono nel calcio da sempre. Pogba? Respingiamo tutti gli assalti".

NETO, È UFFICIALE: FIRMATO UN QUADRIENNALEDopo l'addio a Storari, la Juventus ha ufficializzato l'arrivo del vice-Buffon: svincolatosi dalla Fiorentina, Neto ha firmato con i bianconeri un contratto quadriennale.

UFFICIALE: STORARI AL CAGLIARIIl Cagliari ha trovato l'accordo con Marco Storari. Il portiere ex Juventus ha firmato un contratto biennale e torna nella squadra sarda nella quale aveva già giocato nel 2008. Storari sarà a Cagliari per le visite mediche in programma la prossima settimana.

BARCELLONA, L'EX LAPORTA: "POGBA? VERTICE RIDICOLO""L'incontro di Braida e Soler con i vertici della Juventus per Paul Pogba e' stato un fallimento" e i due esponenti blaugrana "hanno fatto una figuraccia". Nel clima preelettorale che si respira a Barcellona (elezioni il 19 luglio) c'è spazio anche per le polemiche e le prese di petto. Ad attaccare i rivali è stato stavolta l'ex presidente Joan Laporta in un'intervista a Cadena Ser nel corso della quale ha detto che "l'incontro di Braida e Soler con la Juventus è stato un fallimento, è stato ridicolo e hanno fatto fare una figuraccia al club". Il candidato presidente, che ha più volte detto che se vincerà le elezioni porterà il francese della Juventus al Camp Nou, ha ricordato che "la chiave per il trasferimento di Pogba è il suo agente Mino Raiola. Rispetto la Juventus (proprietaria del cartellino, ndr) - ha aggiunto - ma se ci fosse reale interesse per il giocatore, l'operazione doveva essere condotta in altro modo".

REAL SU LLORENTE, CHIESTO ISCOBotta e risposta. Il Real Madrid è piombato su Fernando Llorente, assecondando la volontà di Rafa Benitez, e la Juventus ha deciso di replicare puntando in alto. Per la punta spagnola, i dirigenti bianconeri hanno chiesto infatti Isco, trequartista particolarmente gradito ad Allegri.

REAL MADRID FREDDO SU VIDALL'azione di Felicevich è stata accolta con freddezza dal Real Madrid. L'agente di Vidal si è presentato in Spagna per proporre il cileno, ma non ha trovato ponti d'oro ad accoglierlo. Il giocatore piace, ma resta qualche dubbio sulle sue condizioni fisiche e su alcuni scivoloni fuori dal campo (ultimo in ordine di tempo l'incidente in Ferrari).

BONUCCI VICINO ALL'INTESAAlla Juve è tempo di rinnovi e quello di Leonardo Bonucci sembra essere a buon punto. Marotta ha pronto il rilancio: 3 milioni di euro più bonus.

ATTESO L'ANNUNCIO DI NETOIl passaggio di Storari al Cagliari ha aperto le porte per l'arrivo di Neto in bianconero. L'ex portiere della Fiorentina inizierà da secondo di Buffon, per poi giocarsi il posto numero uno. Intanto lo aspetta un quadriennale da 2 milioni e 200mila euro a stagione.

AFFONDO E OFFERTA SHOCK PER GERSONSi era parlato di Gerson, via Spagna, perché si diceva di un tentativo del Barcellona di inserirlo nella trattativa per Pogba. La Juve, invece, a Gerson ci vuole pensare da sola ed è pronta a presentarsi dal Fluminense con un'offerta pazzesca: 17 milioni più 3 di bonus su una futura ed eventuale rivendita. Il giocatore potrebbe addirittura arrivare in Italia già la prossima settimana sempre che il club brasiliano accetti l'offerta bianconera

MAROTTA: "NON VOGLIAMO VENDERE POGBA"Per l'ennesima volta Beppe Marotta ha escluso la cessione di Pogba. "Abbiamo risposto che Pogba è un giocatore che non vogliamo vendere. Non intendiamo cedere elementi che riteniamo fondamentali per la nostra crescita. La visita del Barcellona è stata istituzionale ci siamo confrontati su tematiche e non solo", ha ribadito il dirigente juventino.

MAROTTA: "NESSUNA OFFERTA PER VIDAL E LLORENTE"Beppe Marotta ha negato che Vidal e Llorente siano in partenza. "Non ci sono arrivate offerte per Vidal e Llorente", ha detto.

DALLA SPAGNA: "VIDAL AI DETTAGLI COL REAL"Fernando Felicevich, agente argentino di Arturo Vidal, e il direttore generale del Real Madrid, Jose Angel Sanchez, stanno definendo gli ultimi dettagli per portare il centrocampista cileno agli ordini di Rafa Benitez. Lo scrive il giornale spagnolo Sport, secondo cui il trasferimento del 28enne cileno, impegnato sabato sera nella finale di Coppa America, avverrebbe per una cifra intorno ai 30 milioni. Per il giocatore pronto contratto quinquennale. Sul giocatore ci sarebbe anche l'Arsenal ma il pressing di Rafa Benitez avrebbe convinto Vidal a prendere la strada della Liga.

MAROTTA: "NON ESCLUDO CHE NON CI SIA UNA MAGLIA NUMERO 10"Beppe Marotta a Milano ha parlato di mercato, ma non solo. E soprattutto ha rivelato che, dopo la partenza di Tevez, la prossima stagione potrebbe non esserci in campo una maglia bianconera numero 10. "La maglia numero 10? Non è da escludere l'ipotesi di lasciare libera la maglia. E' un numero importante al quale abbiamo sempre abbinato grandi campioni. Sarà assegnato qunado un giocatore importante ce lo chiederà", ha detto l'ad.

BONUCCI: OFFERTO IL RINNOVOProtagonista dell'assalto del Real Madrid, per Leonardo Bonucci potrebbe presto arrivare il rinnovo di contratto. La Juventus, infatti, vuole blindarlo e gli offrirà un accordo fino al 2019 a 3 milioni l'anno contro gli 1,8 attuali.

MARRONE TRA BOLOGNA E CARPILuca Marrone è in uscita dalla Juventus. Il giovane centrocampista, in grado di giocare anche come difensore centrale, è corteggiato da Bologna e Carpi. Rossoblù in leggero vantaggio.