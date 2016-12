4 agosto 2015 Juve, mercato live: il nome nuovo è Gundogan Per Draxler cʼè grande ottimismo e la forbice non è ampia

PRESSING SUL PALERMO PER VAZQUEZPressing della Juventus per Franco Vazquez. Il giocatore del Palermo è tra i candidati per il ruolo di fantasista. I bianconeri, però, sono da tempo sul giocatore. Con i siciliani i rapporti sono buoni e quindi qualche novità in questo senso potrebbe esserci.

SIQUEIRA MOLTO VICINO L'ACCORDOPrestito con obbligo di riscatto. Con questa formula la Juventus sta per chiudere con Guilherme Siqueira dell'Atletico Madrid.

GUNDOGAN: ECCO IL NOME NUOVOC'è un nome nuovo per il centrocampo della Juve. E il nome è quello di Ilkay Gundogan del Borussia Dortmund. Con l'addio di Vidal e il k.o. di Kherida, il giocatore tedesco potrebbe far davvero comodo ai bianconeri.

DRAXLER, BIANCONERI OTTIMISTI"Tra domanda e offerta per Draxler non c'è più una forbice molto ampia". Lo dice l'esperto di mercato di Premium Sport Claudio Raimondi che spiega come la Juventus sia sempre molto interessata al giocatore del lo Schalke 04. Insomma, segnali positivi che presto potrebbero trasformarsi in affari concreti.

ALEX SANDRO RINNOVA COL PORTOSecondo il quotidiano portoghese A Bola, in settimana il Porto ufficializzerà il rinnovo di contratto di Alex Sandro, il terzino brasiliano a lungo inseguito dalla Juventus. A fronte di un aumento di stipendio, verrà abbassata la clausola di rescissione del giocatore, fissata ora a 50 milioni. I bianconeri restano vigili sulla questione, ma il favorito per la fascia sinistra resta Siqueira dell'Atletico Madrid.

WESTERMANN INSISTEHeiko Westermann ha parlato ancora dell'ipotesi Juventus. "Indossare la maglia bianconera sarebbe un onore per me. Ho ricevuto tante offerte, ma mi piacerebbe fare un'esperienza all'estero".

IL BARCELLONA DICE NO PER MASCHERANOLa Juventus ha sondato il terreno con il Barcellona per Mascherano. Al momento, i catalani hanno detto no a un'eventuale cessione del jolly argentino, capace di giocare sia a centrocampo sia in difesa. Ma al giocatore piacerebbe un'esperienza in Italia.

LUIZ GUSTAVO PER IL CENTROCAMPOC'è un nome nuovo sul taccuino di Marotta. Si tratta di Luiz Gustavo, centrocampista Wolfsburg in passato finito nel mirino anche dell'Inter. Il brasiliano sarebbe l'uomo perfetto per rimediare al ko di Khedira e rinforzare un reparto importante della squadra di Allegri. Strapparlo al Wolfsburg non sarà facile, anche perché il giocatore costa molto, il club tedesco non fa mai sconti e vuole soldi cash.

GUARDIOLA "BLINDA" GOETZENuova frenata in casa Juve per Goetze. Pep Guardiola ha infatti "blindato" il trequartista, chiarendo il suo punto di vista sul giocatore: "Mario? E' uno dei miei giocatori preferiti, lo sa e ne abbiamo parlato molte volte. È un grandissimo giocatore. L'esclusione contro il Wolfsburg? Era solo la prima partita della stagione e in campo ne posso mandare solo undici".

SI RIAPRE LA PISTA GOETZEPer un obiettivo "tedesco" che svanisce, un altro che resta, anzi torna, nel mirino. Parliamo di Mario Goetze che, dopo aver giocato 5 minuti appena nella Supercoppa di Germania, sta prendendo in serie considerazione la Juventus. Il prezzo è comunque molto altro e per arrivare all'attaccante servirà far cassa.

LA JUVE MOLLA DRAXLERLa Juve ha definitivamente abbandonato la pista che porta a Julian Draxler. Claudio Raimondi di Premium Sport, spiega che i bianconeri non hanno alcuna intenzione di rilancia l'ultima offerta di 15 più 5.

ISLA E LLORENTE VERSO SIVIGLIADa tempo il Siviglia si è fatto avanti per Fernando Llorente, ora, tuttavia, all'attaccante si aggiunge anche Isla. I due saranno importanti colpi in uscita per far cassa: 20 milioni di euro.

TUTTOSPORT: "MASCHERANO OCCASIONE PER LA JUVE"Secondo quanto riporta Tuttosport la Juventus potrebbe chiedere Mascherano al Barcellona. L'infortunio di Khedira sta spingendo Beppe Marotta ad acquistare sul mercato un centrocampista. Mascherano può anche giocare come difensore centrale. Dall'Argentina scrivono che Mascherano vorrebbe fare un'esperienza in Italia. Sul giocatore c'è anche un timido interesse di Inter e Roma.

WESTERMANN: "LA JUVE? MAGARI"In Germania continuano a circolare le voci di un interessamento della Juventus per Heiko Westermann. Il difensore si è svincolato dall'Amburgo e attende novità sul suo futuro: "L'interesse dei bianconeri mi lusinga. Ma in questo momento non voglio rilasciare commenti".